弒親慘案！美高材生涉嫌殺弟挖眼 警懷疑他吃下肚

死者約瑟夫·赫特根（Joseph Hertgen，紅圈處）生前與友人的合照。約瑟夫高中時是足球健將，後畢業於密西根大學。（圖擷取自Instagram / Marcello Borges）

2025/02/27 10:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕《紐約郵報》26日報導，紐澤西州普林斯頓（Princeton）驚傳駭人兇案，31歲男子馬修·赫特根（Matthew Hertgen）涉嫌上週六（2月22日）在自家豪宅內，殘忍殺害26歲的弟弟約瑟夫·赫特根（Joseph Hertgen），並挖出其眼球。執法部門消息人士透露，警方懷疑馬修可能吃下肚。

警方在約瑟夫血跡斑斑的遺體旁，發現一把血淋淋的刀、叉子和盤子，加上約瑟夫的眼球失蹤，調查人員強烈懷疑馬修有食人行為。消息人士並指出，馬修在犯案過程中還放火燒死了家中的寵物貓。

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案發前數月，馬修曾在社群媒體發表個人創作，詩中充滿黑暗、暴力的意象，例如「你想勒死誰？」、「我能看到刀子在磨」，以及描述一人被緊縛、窒息、眼睛流血、最終死亡的過程，似乎預示了他內心的扭曲與暴戾。

警方表示，上週六晚間11點15分左右，馬修用刀和高爾夫球桿襲擊約瑟夫，導致其死亡。犯案後，馬修自行報警，聲稱在位於普林斯頓大學附近、價值高達200萬美元（約6558萬新台幣）的高級公寓內發現屍體和火災。警方趕抵現場後，除了發現約瑟夫的遺體和被燒焦的貓屍，也立即鎖定報案的馬修為兇嫌。

這起慘案震驚了赫特根一家原本看似幸福美滿的生活。一位高級警官表示：「這是一起令人難以置信的悲劇。馬修來自一個典型的美國中產家庭，沒有人能預料到會發生這樣的事。」

馬修和約瑟夫兄弟倆都曾是湯姆斯河北高中（Toms River North High School）的足球健將，並在大學繼續踢球。馬修就讀於以文理教育聞名的衛斯理大學，約瑟夫則進入密西根大學。約瑟夫大學畢業後，在紐澤西州的資產管理公司Locust Point Capital擔任分析師。

兄弟倆的前教練約馬洪（Joseph Mahon）告訴《紐約郵報》：「赫特根一家都是善良的人，他的父母對我和孩子們都很好，總是全力支持我們。」馬修除了2017年曾因酒駕被吊銷駕照3個月外，並無其他前科。

在警方公布的嫌犯大頭照中，馬修眼神空洞，凝視著前方，與案發前一晚他在自拍照中的神情如出一轍，令人不寒而慄。當被問及馬修過去是否曾有異常，他的老教練表示：「沒有。他有很多朋友，認真工作，球也踢得好。這一切太令人震驚，我至今仍難以置信。」

當局已指控馬修犯下謀殺等多項罪名，若罪名成立，他將面臨終身監禁。

涉嫌殺害弟弟的馬修·赫特根（Matthew Hertgen）嫌犯大頭照。據報導，馬修以刀和高爾夫球桿毆打並刺殺弟弟致死。（圖擷取自紐澤西州檢察官辦公室）

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