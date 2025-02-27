槓上川普？美國CDC「無視」命令 執意參與世衛會議

美國疾病管制暨預防中心（CDC）。（路透資料照）

2025/02/27 09:42

〔編譯陳成良／綜合報導〕福斯新聞網（Fox News）報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）似乎無視總統川普有關美國退出世界衛生組織（WHO）的行政命令，因為CDC表示將參與一場由世衛組織主導的會議。

CDC本週證實，將繼續參與由世衛組織主導的流感疫苗雙年諮詢會議，以針對北半球2025-2026年度疫苗病毒選株提供建議。

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CDC發言人告訴福斯新聞：「CDC本週將以線上方式積極參與世衛組織疫苗諮詢會議，以針對2025-2026年度北半球疫苗病毒選株提供建議。」

該機構並未澄清是否已獲得川普行政命令的豁免。川普的行政命令要求所有官員停止與世衛組織合作。

川普在上個月上任後數小時內，便簽署了退出世衛組織的行政命令。總統提出的理由包括世衛組織「對COVID-19疫情處理不當」、「未能採取迫切需要的改革」，以及強加於美國的「不公平且繁重的會費」。

在簽署命令的幾天後，川普在拉斯維加斯的一場造勢活動中表示，如果世衛組織「稍作整頓」，他願意考慮重新加入。

世衛組織在川普發布命令後不久發表聲明，對川普的決定表示遺憾，並表示希望美國重新考慮這項舉動。

在川普的第一個總統任期內，他曾在2020年7月採取措施，啟動美國退出世衛組織的程序，但他的繼任者、前總統拜登最終恢復了美國參與這項全球衛生倡議。

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