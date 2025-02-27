火星為何遍地紅？ 最新研究推翻舊理論

歐洲太空總署（ESA）的「羅塞塔」任務於2007年2月24日飛越火星時拍攝了這張照片，展現了火星的壯麗風貌。最新研究顯，示火星的紅色可能源自水鐵礦，暗示其古代曾經存在液態水。（圖擷取自ESA & MPS for OSIRIS Team）

2025/02/27 08:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕火星以其鏽紅色外觀聞名，長期被稱為「紅色星球」。過去科學家認為，這抹紅源自乾燥環境下形成的赤鐵礦（hematite，一種氧化鐵）。然而，最新研究顛覆這一說法，顯示火星紅色的真正推手可能是水鐵礦（ferrihydrite），一種需低溫含水環境生成的氧化鐵礦物。這項發現刊登於《自然通訊》（Nature Communications），不僅改寫我們對火星地質與氣候歷史的認知，更暗示火星古代或許比想像中潮濕，甚至可能曾適合生命存活。

火星是太陽系中最受關注的行星之一，數十年來，探測器與登陸車揭示其紅色源於地表塵埃中的氧化鐵。先前研究假設，這些氧化鐵是赤鐵礦，由岩石中的鐵與氧氣或水反應形成，隨後風暴將其化為遍布星球的細塵。但這些推論多依賴太空觀測，未直接解析塵埃成分。

請繼續往下閱讀...

美國有線電視新聞網（CNN）25日報導，這項研究整合歐洲太空總署（ESA）與美國航太總署（NASA）多項任務數據，並在地球實驗室重現火星塵埃。研究團隊利用ESA火星微量氣體任務衛星（ExoMars Trace Gas Orbiter）的彩色立體表面成像系統（CaSSIS）獲取塵埃顆粒大小與成分，再以不同氧化鐵模擬塵埃，研磨至僅人類頭髮百分之一的厚度，透過X光機與反射光譜儀比對太空數據。

結果顯示，水鐵礦與玄武岩（basalt，一種火山岩）混合物，比赤鐵礦更吻合火星觀測到的礦物特徵。水鐵礦需液態水存在才能生成，意味火星「生鏽」或發生於更早時期，當時地表仍有水流動。這一結論獲ESA火星特快車軌道飛行器（Mars Express）OMEGA光譜儀佐證，即使在塵土飛揚的地區，也存有含水礦物跡象。

研究主筆、布朗大學博士後研究員瓦蘭提納斯（Adomas Valantinas）表示：「水鐵礦需水才能形成，這顯示火星『生鏽』比過去認為的更早，且目前條件下仍穩定。」他推測，水鐵礦或形成於約30億年前，當時火山活動頻繁，冰層融化與岩石交互作用，創造生成條件。這也暗示，古代火星的液態水分布可能更廣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法