南韓2024年自殺死亡人數創近13年新高

南韓統計廳、南韓自殺預防基金會26日發布數據稱，2024年南韓自殺身亡人數達1萬4439人。圖為首爾街頭一景。（法新社資料照）

2025/02/27 10:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓統計廳和南韓自殺預防基金會26日發布數據顯示，2024年南韓自殺身亡人數達1萬4439人，換言之，去年南韓境內每天約有40人死於自殺，創下近13年來新高。

據《韓聯社》報導，統計數據顯示，南韓自殺身亡人數已連續2年增加。去年自殺率為每10萬人中28.3人自殺，創下自2013年（每10萬人中28.5人自殺）以來的最高值。

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2009年至2011年，南韓自殺人數年年超過1.5萬人；2012年和2013年降至1.4萬人以下，便一直在1.3萬至1.4萬人左右徘徊；2017年和2022年更一度降至1.3萬人以下。

自殺率方面，2009年至2011年每10萬人中均有超過30人自殺；2017年和2022年略減少，分別為每10萬人中24.3人自殺、每10萬人中25.2人自殺；但到了2023年又連續2年上升。

按性別觀察，2024年南韓男性自殺人數為1萬341人，為女性4098人的2倍有餘。按年齡觀察，50餘歲人群佔比最高，為21%，其後依序為40餘歲（19%）、60餘歲（16.5%）、30餘歲（13.4%）。

值得關注的是，2024年南韓30餘歲人群自殺人數上升幅度最大，達11.6%。

此外，2024年1月的自殺死亡人數較2023年同期大增32.9%，達1338人。《韓聯社》分析認為，主因是2023年12月南韓知名人士自殺產生「維特效應」（Werther effect，即自殺模仿）。與此同時，疫後南韓社會孤獨感及不安情緒加劇，社會不平等問題、高齡人口增加、經濟低迷等多重因素，也對此造成了影響。

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