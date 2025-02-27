被沃爾夫新書惹火！川普不滿引用匿名消息來源 揚言提告作者、媒體

圖為川普今年1月21日在白宮發言。（美聯社）

2025/02/27 00:07

〔編譯張沛元／綜合報導〕自認在美國記者沃爾夫（Michael Wolff）的最新爆料力作中遭詆毀，美國總統川普26日在社群媒體上撂話，要控告引用使用匿名消息來源的作者與媒體。

這是川普政府將反川媒體趕出五角大廈新聞辦公室、限制美聯社記者在白宮採訪、收回決定白宮記者「採訪團」人選等打壓媒體的措施後，再度與他斥為製造假新聞的媒體工作者槓上。

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川普之所以如此大動肝火，在於2018年就曾出書爆料的沃爾夫，25日又推出爆料新作《孤注一擲：川普如何奪回美國》（All or Nothing: How Trump Recaptured America，暫譯），內容論及川普去年夏天競選時遭暗殺後「看似瀕臨崩潰」、挫到話都說不完整，以及會突然暴怒到令人震驚。

此外，沃爾夫的新書還引用川普在佛羅里達州的住所海湖莊園（Mar-a-Lago）的1名消息人士的話說，第一夫人梅蘭妮亞恨死老公川普了。

川普在社群媒體上發文說，他回鍋白宮首月做得超好，但也開始出現引用匿名消息來源的「假書與故事」：「我將在某個時間點控告這些不誠實的作者，與圖書出版商中的某些人」，以判定這些「大抵上根本沒個影的」消息來源是否存在。

川普還痛批這些假書與假故事都是亂掰、誹謗性的虛構小說，應該為其明目張膽的欺騙付出龐大代價。「我這麼做是在為國服務。搞不好，我們會（因此）會制定一些不錯的新法！！！」

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