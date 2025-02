被沃爾夫新書惹火！川普不滿引用匿名消息來源 揚言提告作者、媒體

圖為川普今年1月21日在白宮發言。(美聯社)

2025/02/27 00:07

〔編譯張沛元/綜合報導〕自認在美國記者沃爾夫(Michael Wolff)的最新爆料力作中遭詆毀,美國總統川普26日在社群媒體上撂話,要控告引用使用匿名消息來源的作者與媒體。

這是川普政府將反川媒體趕出五角大廈新聞辦公室、限制美聯社記者在白宮採訪、收回決定白宮記者「採訪團」人選等打壓媒體的措施後,再度與他斥為製造假新聞的媒體工作者槓上。

川普之所以如此大動肝火,在於2018年就曾出書爆料的沃爾夫,25日又推出爆料新作《孤注一擲:川普如何奪回美國》(All or Nothing: How Trump Recaptured America,暫譯),內容論及川普去年夏天競選時遭暗殺後「看似瀕臨崩潰」、挫到話都說不完整,以及會突然暴怒到令人震驚。

此外,沃爾夫的新書還引用川普在佛羅里達州的住所海湖莊園(Mar-a-Lago)的1名消息人士的話說,第一夫人梅蘭妮亞恨死老公川普了。

川普在社群媒體上發文說,他回鍋白宮首月做得超好,但也開始出現引用匿名消息來源的「假書與故事」:「我將在某個時間點控告這些不誠實的作者,與圖書出版商中的某些人」,以判定這些「大抵上根本沒個影的」消息來源是否存在。

川普還痛批這些假書與假故事都是亂掰、誹謗性的虛構小說,應該為其明目張膽的欺騙付出龐大代價。「我這麼做是在為國服務。搞不好,我們會(因此)會制定一些不錯的新法!!!」

