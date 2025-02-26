DOGE 1/3員工集體辭職 馬斯克反嗆：不辭也是被開除

抗議人士19日舉著標語，在華府抗議總統川普和馬斯克領導的政府效率部政策。（法新社）

2025/02/26 22:32

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國富豪馬斯克（Elon Musk）在總統川普上任後，帶領新設「政府效率部（DOGE）」對聯邦政府機關進行大刀闊斧的削減預算、編制，引發員工不滿，效率部21名科技專才員工集體請辭，並表示他們不會以其科技專長，推行讓國家身處險境的改革工作。

根據25日在網路上發表和提供給媒體的信函，這21人致函白宮幕僚長威爾斯（Susan Wiles），表示「我們宣誓為美國人民服務，並在歷任總統任內恪遵我們對憲法的誓言。然而，現在已經顯而易見，我們無法再履行這些承諾」；在網路上發表的辭職信中直言，「我們不會以身為技術專家的技能，來損害核心政府系統、危害美國人民敏感資料或瓦解關鍵公共服務」。

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集體請辭人員原本隸屬「數位服務小組（United States Digital Service）」，川普上任後納入政府效率部。數位服務小組是在前總統歐巴馬時期成立，成員都是曾在Google、亞馬遜等美國科技公司擔任高階職位的資深科技專業人員。

請辭職員列出對效率部和白宮的三大不滿，包括遭「配戴白宮訪客證」的不明人士面試15分鐘詢問能力資格，有的「問到政治忠誠度問題，試圖在同事間製造分裂」；2月14日「效率部3分之1的同事，被一封匿名信不分青紅皂白地解僱」，這些人一直負責如社會安全、稅務、救災等系統的現代化，突遭解僱「危害每日仰賴這些服務的數百萬美國民眾」。信中還警告，馬斯克帶來效率部，協助他進行這些削減措施的人，都是政治意識形態，並不具備必要的技能或經驗。

美聯社指出，14日遭解僱人數約40人，之後其餘65人中約三分之一寧可辭職，也不願意在效率部下繼續工作。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）對此不以為然，表示抗議、提告不會阻止總統川普兌現承諾，要讓聯邦政府更有效、對辛苦工作的美國納稅人更負責。馬斯克則發文稱此事是「假新聞」，並指這些辭職職員是「民主黨政治時代遺留人員」，「他們如果不辭職，也是會被開除」。

馬斯克日前在保守派集會上，揮舞電鋸象徵砍向官僚主義。（路透檔案照）

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