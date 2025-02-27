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    泰緬打詐又要放人了！緬甸邊防部隊喊釋放7141豬仔 含25台灣人

    泰國邊境檢查哨立了大看板警告，去緬甸工作可能被騙淪為「豬仔」。（美聯）

    泰國邊境檢查哨立了大看板警告，去緬甸工作可能被騙淪為「豬仔」。（美聯）

    2025/02/27 00:48

    〔中央社〕泰國、緬甸和中國聯手打擊緬甸詐騙園區，詐騙集團陸續釋放各國受害者。緬甸克倫邦一支民族軍隊「邊防部隊」表示，近日將釋放7141人，包含25個台灣人，但邊防部隊並沒有提出日期。

    中國演員王星1月初遭詐騙集團以工作名義先赴泰國再拐到緬甸的詐騙園區，相關新聞重挫泰國形象，泰國政府因此開始採取多項措施希望重建各界信心，包括中斷和泰國接壤的緬甸邊境部分地區電力、網路及燃料供應，以打擊緬甸境內的詐騙集團。

    在遭泰國斷電斷網後，緬甸克倫邦（Karen）內各個民族軍從12日陸續在泰緬邊境上開始放人，這些人進到泰國之後，確認不是和詐騙集團相關的人而是受害者，就會被遣返回自己的國家，已經約600名中國公民以包機方式被遣返回中國，其他國家公民也陸續遣返回國。

    泰媒引述不具名陸軍拉查瑪努特遣部隊（Rachamanu Task Force）消息來源指出，克倫邦其中一支民族軍隊「邊防部隊」（Border Guard Forces）和泰方協調，預計近日將釋放從詐騙園區出來的受害者，來自28個國家共7141人。

    7141人最多來自中國共4860人，接著是越南的572人和印度526人，其中有25個台灣人。

    不具名消息來源指出，緬方將通知各國大使館，會在泰緬邊境釋放這些人進入泰國。

    近日傳出「邊防部隊」和另外一支民族軍「民主克倫佛教軍」（Democratic Karen Buddhist Army）向泰方表示他們因為資源和設施不足，無法照顧容納這麼多人，希望泰方盡快協助遣返這些人。

    泰國副總理兼國防部長普譚（Phumtham Wechayachai）回應表示，他已經指示外交部連繫各國政府駐泰單位，讓各國政府盡快接回他們的公民。

    普譚指出，各國駐外單位要和泰國合作，分辨出誰是真的受害者，誰是詐騙集團的罪犯。他也表示除非各國政府保證會遣返自己國家的公民，否則不會讓這些人進入泰國，只要這些人進入泰國，就必須要遣返回自己的國家。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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