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    要遊客多掏錢？ 佛州迪士尼取消熱門設施「1福利制度」

    佛州迪士尼取消2大設施的虛擬排隊制度，引起遊客不滿。示意圖。（路透）

    佛州迪士尼取消2大設施的虛擬排隊制度，引起遊客不滿。示意圖。（路透）

    2025/02/26 23:33

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州的迪士尼樂園於日前宣布，2大熱門的遊樂設施將不再使用虛擬排隊系統。從本（2）月25日開始，《蒂安娜的河口大冒險（Tiana’s Bayou Adventure）》與《星際異攻隊：宇宙倒帶（Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind）》等設施，遊客只能現場排隊進場。

    美媒《紐約郵報》報導，迪士尼樂園通常會對新開幕的遊樂設施，開放「虛擬排隊（Virtual Queues）」系統，幫助園方控制人潮。遊客可以在每天早上7點，或下午1點來登記名額，由系統分配組別及時間。

    不過，從25日開始，佛州迪士尼樂園將取消2項遊樂設施的虛擬排隊功能，分別是「神奇王國（Magic Kingdom）」園區的蒂安娜的河口大冒險，與「Epcot」園區的星際異攻隊：宇宙倒帶，之後遊客只可以現場排隊。

    若不想排隊，遊客也可以額外付費購買「閃電通道（Lightning Lane）」服務，確保入場遊玩的資格。蒂安娜的河口大冒險將納入「閃電通道多項通行證（Lightning Lane Multi Pass）」；星際異攻隊：宇宙倒帶則是要用「閃電通道單項通行證（Lightning Lane Single Pass）」。

    迪士尼樂園為了使遊客另外掏錢，也先後取消了《星際大戰：抵抗軍的崛起（Star Wars: Rise of the Resistance）》、《創極速光輪（TRON Lightcycle/Run）》等，熱門設施的虛擬排隊制度，全部都已改成現場排隊。

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