南韓最大在野黨魁李在明二審日期出爐 恐無法選總統

南韓共同民主黨黨代表李在明。（彭博檔案照）

2025/02/26 22:57

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國會議員、共同民主黨的黨代表李在明涉嫌違反《公職選舉法》，今（26）日迎來二審最後一次庭審，檢方建議判處李在明2年有期徒刑。

韓媒《韓聯社》報導，首爾高等法院刑事庭今天開庭審理李在明一案，檢方提出2年有期徒刑的建議，量刑與一審時相同。檢方說，對於利用謊言干預選民意向的人，無論地位高低都應接受嚴厲處罰。另外，此案也是韓國檢方首次提捕最大在野黨的黨魁。

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李在明擔任京畿道城南市長期間，曾向民間開發商透露市府內部開發機密，讓開發商獲得巨大利益；他也涉嫌變更國有地的土地用途，進而包庇特定民間業者。不過，檢方偵查土地變更弊案時，有1名下屬在偵查期間輕生身亡，李在明當時正在競選2022年總統大位，對媒體宣稱下屬只是底層員工，自己毫無印象也不太認識，但後續被爆出，雙方有多次通訊紀錄。

去年11月15日，法院一審判處李在明有期徒刑1年，緩刑2年。李在明上訴，法院二審將於3月26日判決，若法院維持原判決量刑，李在明將喪失國會議員資格，並且無法參加下屆的總統選舉。

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