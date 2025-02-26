美情報總監加巴德 怒鍘百名涉不雅聊天室員工

美國國家情報總監加巴德強調，川普政府將持續追究責任，重建情報單位的公信力。 （法新社）

2025/02/26 20:47

［編譯陳成良／綜合報導］美國國家情報總監（DNI）加巴德（Tulsi Gabbard）針對情報界聯邦僱員涉嫌在內部訊息平台「Intelink」參與不雅對話，採取強硬措施。據福斯新聞網（Fox News）報導，加巴德25日下令，終止涉案員工在國家安全局（NSA）的職務並撤銷其安全許可，稱此事件嚴重背叛公眾信任。

加巴德在福斯新聞節目「傑西·沃特斯黃金時段」（Jesse Watters Primetime）上透露，超過百名情報界員工涉入這些露骨聊天室。她痛批：「這不僅違反專業規範，更動搖了民眾對情報單位的信心。」涉案員工在「多元、公平與共融」（Diversity, Equity and Inclusion, DEI）名義下，濫用平台討論性幻想等私人話題，引發爭議。

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據保守派智庫曼哈頓研究所（Manhattan Institute）研究員·魯福（Christopher Rufo）披露，這些聊天記錄出自國家安全局「Intelink」系統，內容涉及變性手術、人工陰莖、荷爾蒙療法、多元關係及代詞使用等話題。參與者不僅限於國家安全局，還包括國防情報局（Defense Intelligence Agency）、美國海軍情報局（U.S. Naval Intelligence）等單位。聊天室名稱如「LBTQA」與「IC_Pride_TWG」，顯示其與DEI活動相關。

24日聊天記錄曝光後，國家安全局發言人向《福斯新聞數位》（Fox News Digital）表示，已展開積極調查。

加巴德直言：「這只是冰山一角。他們竟敢厚顏無恥地濫用專業平台，原因在於多年來無人真正被問責。」她指出，情報界信任危機已積累數十年，此次事件只是最新例證。

加巴德強調，情報單位應聚焦核心使命——保障美國人民的安全與自由，而非沉迷於DEI議題。她在社群平台X上表示，川普總統已下令終止拜登政府推動的「DEI狂熱」，涉案聊天室隨即關閉。她承諾：「涉案者必將承擔後果。」

曼哈頓研究所消息來源透露，這些聊天室原為DEI員工資源群組，卻被激進人士佔據，頻繁舉辦「特權」、「盟友意識」及「跨性別包容」等會議。加巴德認為，這反映情報界資源錯置，必須立即整頓。她表示，川普政府將持續追究責任，重建情報單位的公信力。

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