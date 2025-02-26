加薩變身「中東蔚藍海岸」！川普上傳AI影片 馬斯克、納坦雅胡現身

川普上傳AI生成短片，描繪出一幅與現實截然不同的加薩「中東蔚藍海岸」藍圖。（圖擷取自Truth Social）

2025/02/26 21:58

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在自家社群平台Truth Social上傳一段AI生成短片，描繪出一幅與現實截然不同的加薩未來藍圖，從戰火蹂躪的廢墟迅速變為奢華的度假勝地。

川普今（26）日在Truth Social上傳一段影片。開頭，鏡頭捕捉到加薩區域廢墟中的慘狀，殘垣斷壁、孩童與持槍男子的身影令人不禁心生寒意。隨著畫面推進，字幕標示「2025年的加薩」，隨後畫面轉向高樓林立、陽光沙灘、碧海藍天的度假景象，仿若一個未來派的中東樂園。

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影片中不僅出現以「川普加薩」命名的大飯店與中央矗立的金色川普雕像，還見到川普與以色列總理納坦雅胡並肩躺在泳池邊享受陽光、舉杯暢飲的詭譎畫面，連科技大亨馬斯克也現身沙灘，邊大嗑食物邊撒下鈔票。

與這些視覺衝擊並行的是快節奏的AI生成音樂，歌詞中唱出「不再有隧道，不再有恐懼……」，彷彿在宣告一個全新時代的到來。然而，與影片中描繪的燦爛未來形成強烈對比的是，加薩當下仍陷於人道危機之中，數萬名平民、尤其是婦孺正深受戰火摧殘與資源短缺的影響。

事實上，川普多次提出開發加薩，計劃打造「中東蔚藍海岸」，甚至曾主張當地巴勒斯坦人遷出，鄰國接手安置。儘管這一提案早已遭到聯合國與多個阿拉伯國家的強烈反對，川普似乎依然不肯完全放棄這一構想。最新這段影片的上傳，更像是他對未來藍圖的一次視覺化展示。

影片曝光後，不少網友和國際評論人士對影片美化戰亂地區的做法強烈不滿，認為這種視覺化的構想不僅脫離現實，更對加薩現狀的嚴峻人道危機視若無睹；而川普的支持者則讚揚這是一場別具創意的未來藍圖，認為這種顛覆傳統的思維正是解決老問題的新辦法。

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