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    川普強推礦產協議 烏克蘭「讓利求援」內外交迫

    圖為2024年9月24日，烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統參選人川普在紐約會晤。（美聯社）

    圖為2024年9月24日，烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統參選人川普在紐約會晤。（美聯社）

    2025/02/26 18:53

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基預計週五訪問華府，與美國總統川普簽署備受爭議的礦產協議。該協議被川普政府視為推動停火的關鍵，要求烏克蘭讓出豐富礦產資源的未來收益，以「回報」美國的軍事援助。然而，協議缺乏安全保障，引發烏克蘭國內強烈反對，令澤倫斯基政府內外交困。

    據《紐約時報》報導，協議核心為設立「重建投資基金」（Reconstruction Investment Fund）。根據草案，烏克蘭需將其天然資源未來收益的50%（扣除營運成本）投入該基金，直至累積達5000億美元（約新台幣16.4兆元）。美國則承諾提供長期經濟支持，並在法律許可範圍內享有基金的最大經濟利益。

    川普在白宮公開表示，該協議可讓「美國納稅人收回投入的資金，甚至更多」，強調協議的「回報」性質。《路透》指出，川普政府將此視為烏克蘭數百億美元軍援的「償還」。烏克蘭曾強烈反對最初版本中，要求支付5000億美元及未來美援雙倍奉還等苛刻條款，認為這是「債務陷阱」，且缺乏安全承諾。然而，在川普政府的強硬施壓下，基輔最終選擇妥協。

    儘管條款有所調整，移除部分烏克蘭難以接受的內容，並新增美國對烏經濟發展的承諾，但安全保障仍付之闕如。《彭博》分析認為，美方試圖透過經濟協議綁定烏克蘭，以構成「事實上的安全屏障」。美國白宮國家安全顧問瓦華茲（Mike Waltz）更稱：「與美國建立經濟夥伴關係，難道不是最好的安全保障？」

    然而，對長期處於戰火威脅的烏克蘭而言，這種「空頭支票」式承諾難令人信服。澤倫斯基雖表示，該協議是邁向安全保障的「起點」，但未來能否落實仍存變數。

    協議在烏克蘭國內引發強烈反彈。反對派議員批評，政府為換取美國支持，不惜犧牲國家資源主權，使烏克蘭淪為「美國的資源殖民地」。民間亦掀起抗議，質疑以國家資源換取經濟承諾是否划算，尤其在安全保障不足的情況下。

    華府智庫布魯金斯學會研究員安德森（Scott Anderson）分析，儘管協議看似「掠奪」，但對澤倫斯基而言，或許是爭取川普及共和黨支持的必要之惡，「這能讓川普在政治上有所斬獲」。

    此外，歐洲盟友對川普政府未與盟友協商便與俄羅斯談判，並要求烏克蘭以資源換取美國支持的做法深感不安。《紐約時報》報導，法國外交部已公開表達憂慮，認為此舉可能「削弱歐洲的集體安全」。

    在此背景下，澤倫斯基此行除了簽署礦產協議，更重要的任務是向川普政府闡述烏克蘭處境，並爭取更實質的安全承諾，以緩解內外交困的危機。

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