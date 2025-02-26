上海男愛上AI生成假女友慘遭詐90萬 同套劇本多人上當

中國詐騙集團利用AI科技無中生有弄出假正妹，藉此假網戀真詐財，有男子短短2個月就被騙走約台幣90萬元。（圖擷取自網路）

2025/02/26 19:55

〔編譯張沛元／綜合報導〕蓬勃發展的人工智慧（AI）科技已成淪為詐騙集團幫兇，中國官媒26日指出，上海一名劉姓男子日前與以AI技術生成的「小姐姐」大談異地戀，痛失人民幣20萬元（約台幣90萬元）。

根據中國央視，詐團利用生成式AI軟體創造出逼真的年輕正妹影片與照片，並自稱姓焦，但「焦女」其實是根本不存在的虛擬假人。

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劉男透過短影音平台認識「焦女」，兩人迅速發展為戀人；「焦女」隨後以創業資金、進貨以及幫親戚付醫藥費等理由向劉男要錢，甚至假造身分證、病歷與創業進貨單以取信劉男。

劉男為愛轉帳近人民幣20萬元，但卻始終沒能與「焦女」見上一面，這才驚覺被騙，2024年8月報警時已被騙2個月。

報導中指出，詐團發送的正妹影片與照片都是AI生成或是以多張影像拼湊合併而成，顯示一名年輕女子置身於不同情境中，像是手持繪畫調色板或站在大街上。

此外，劉男並非唯一受害人，光是上海閔行區就至少還有另外2人，也被以AI生成的假正妹影音吸引與同一套劇本詐騙。

上海警方日前已破獲這個以楊姓人士為首的詐團，發現該集團分工細密，採流水式作業；10名被捕成員中，有人負責上架短影音吸引流量，有人專門跟潛在被害人聊天，還有人「修圖」以偽造相關聊天，涉案金額達人民幣200多萬元。

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