剛果爆不明疾病！發病2天內死亡 調查發現個案吃過「牠」

剛果民主共和國近期出現兩起不明疾病，5週內已累積53死。（法新社）

2025/02/26 21:42

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕〕非洲剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo）西北部近期爆發2樁不明疾病集體感染，累積至今已有431起個案通報，釀成53死。當地醫師與世界衛生組織（WHO）25日證實，多數患者從出現症狀到死亡僅短短48小時。而追溯最早發病的3名5歲以下兒童，發現死亡前48小時，都有「吃過蝙蝠」。

據《華盛頓郵報》 報導，世界衛生組織已將剛果發生的這2樁集體病例視為「重大公共衛生威脅」。其中較嚴重的疫病是在13日赤道省巴桑庫蘇（Basankusu）衛生區博馬特村（Bomate）通報，到目前為止，通報的419例中已有45人死亡。症狀包含發燒、疼痛、嘔吐、和腹瀉，且多數患者從出現症狀到死亡僅短短不到48小時。

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另一起發生在博隆巴（Bolomba）衛生區的博洛科村（Boloko），共有10起病例、7 例死亡，附近的丹達村（Danda）則發生2例病例、1例死亡。據了解，世衛在調查後發現，博洛科村中最早發病的3名5歲以下兒童，在死亡前48小時曾吃過蝙蝠屍體，不排除死亡原因與蝙蝠有關，而這3名兒童在死前也出現了流鼻血和吐血症狀。

世衛說，調查人員已將病例樣本送往位於剛果首都金沙薩的國家生物醫學研究所檢驗。目前的報告也指出，所有樣本的檢測結果均未發現伊波拉和馬爾堡等常見出血熱疾病，真正的病因仍有待釐清。

世衛進一步指出，目前可以確定的是，剛果的這2樁集體病例並沒有關聯，因為兩起疫情爆發地距離遙遠。但專家仍提醒，剛果目前的醫療基礎設備非常薄弱，大幅增加了疫情蔓延的風險，需要更快速採取預防措施，避免疫情持續擴散。

世衛透露，調查發現，不明疾病患者在死亡前48小時曾吃蝙蝠。示意圖。（資料照）

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