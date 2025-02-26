加州外海現大批「飛舞眉毛」！ 罕見2000海豚「超級」群聚

蒙特瑞灣賞鯨公司1月底發現的另一批大批鯨豚群聚。（美聯社）

2025/02/26 18:12

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國加州外海近日出現多達2000隻的海豚聚集，因群聚數量罕見龐大，被稱為「超級群體（superpod）」，令人嘆為觀止。

英國《衛報》、《美聯社》26日報導，加州私人遊船賞鯨公司「蒙特瑞灣賞鯨（Monterey Bay Whale Watch）」公司船長兼攝影師布羅斯基（Evan Brodsky），21日中午與公司的勘查團隊出海時，在加州蒙特瑞灣離岸約18公里海域，目睹這幅奇景，大批海豚在清澈湛藍的海水中時而滑行、時而躍出水面，景象壯觀，他立即拍下影片，並在社群媒體上分享。

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這群數量多到罕見的海豚「超級群體」，由北露脊海豚（Northern right whale dolphin）、太平洋斑紋海豚（Pacific white-sided dolphin）組成，群體中還有牠們的寶寶。

蒙特瑞灣賞鯨公司在社群媒體上表示，「像這樣的超級群體很罕見，尤其是北露脊海豚」。該公司說，冬季是在該區域觀賞鯨豚的最佳時間，在此之前，他們1月底也在同一區域，觀察到約1500隻里氏海豚（Risso's dolphin）群聚。

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）資料，北露脊海豚是生活在北太平洋地區中，唯一一種沒有背鰭的海豚，通常以100至200隻為一群集體活動，有靈巧的泳技，能躍出水面超過6公尺。

海洋保護組織「美國國家海洋保護區基金會（National Marine Sanctuary Foundation）」指出，這批海豚可能因為防禦掠食者，或者覓食而聚集成群，「牠們在群體中一起玩耍、照顧幼年海豚、彼此守望警戒如掠食者等危險，也練習求偶和一起獵食」。

布羅斯基說，這種海豚全身光滑，躍起時「看起來就像是飛舞的眉毛」，他和組員看了都被深深吸引，「我們十分興奮和激動，笑得合不攏嘴」。

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