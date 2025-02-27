紐約郊區開設大型庇護所安置2200男性移民 引爆當地民眾怒火

紐約市長亞當斯（中）持續推行庇護所計劃，迄今已有300人進駐庇護所。（歐新社）

2025/02/27 00:14

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市因尋求庇護者人數過多，衍生出不少社會問題。為此紐約市政府決定集中管理，在郊區設立一座可容納2200人的男性移民庇護所，然而市政府事先未徵詢民眾意見，引發當地居民、商家和官員強烈反對。

《紐約郵報》報導，這座位於南布朗克斯（South Bronx）東141街的庇護所是由一座倉庫改建而成，是市政府將尋求庇護者從蘭德爾島營地、弗洛伊德貝涅特機場等地整合至此的一部分計劃。然而，當地居民事先對此毫不知情，也未被徵詢意見，爆發強烈反彈。

請繼續往下閱讀...

當地藝術工作室老闆庫德洛（Judy Kudlow）怒斥，「這是我住這裡多年來最大的背叛，沒有投票，也沒有選擇，甚至連個理由都沒有」。她擔心2200名無所事事的男子，可能帶來安全隱患。但市長亞當斯（Eric Adams）仍持續推行計劃，迄今已有300人進駐庇護所。

加入反對行列的還有民主黨籍的布朗克斯區長吉布森（Vanessa Gibson），她批評紐約市政府缺乏與社區充分溝通，並質疑警方是否會加強安全措施。市政府回應稱，這僅是「臨時」收容所，但未明確說明運營期限，僅表示視需求而定。

報導指出，目前紐約市仍有約4.4萬名尋求庇護者住在庇護所及酒店內，雖然移民潮有所減緩，但壓力仍持續存在。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法