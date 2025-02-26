南韓高速公路崩塌4死6傷 幸運男墜30米摔土堆保命

南韓「首爾世宗高速公路」一段施工中高架橋突然崩塌，增至4死6傷。（路透）

2025/02/26 21:32

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓「首爾世宗高速公路」位於忠清南道天安市的施工橋梁，昨（25）日上午發生坍塌，造成4人死亡、6人受傷。其中一名中國籍傷者從數十公尺墜落，疑因摔落土堆傷勢較輕，而其他5名傷者仍在加護病房接受治療。

據《韓聯社》報導，當地時間25日上午9時49分，支撐橋梁的5根50公尺長的鋼梁接連倒塌，造成橋墩上多塊面板脫落墜下，造成現場作業的10名工人有4人遇難、6人受傷。傷亡人員全是男性，分別為7名南韓人和3名中國人，其中2名中國人死亡。

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其中，一名62歲中國籍工人正在橋梁上方施工，突然連同面板一同墜落。幸運的是，他掉落在土堆上，衝擊力道被緩衝，僅受到輕傷，目前正在華城市的大學醫院接受治療。

他回憶起當時情況仍驚魂未定地說，感覺自己從30公尺高的地方墜落，所幸上天保佑，讓他沒有受到更嚴重的傷害。報導指出，其他5名受傷工人情況較為嚴重，仍在加護病房治療中。

起初，消防部確認2人遇難，稍後一名中國籍傷者搶救無效不幸身亡，而當天下午2時22分許，最後一名被發現的南韓籍工人也確認死亡，遇難者增至4人。目前仍有5名重傷工人在加護病房接受治療，僅62歲中國籍工人傷勢較輕。

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