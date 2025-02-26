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    髮型怪怪的！男「戴假髮運毒」闖關失敗 搜出價值33萬古柯鹼

    哥倫比亞一名男子試圖將價值1萬歐元（約新台幣33萬）的古柯鹼，透過「藏在假髮中」的方式走私出境哥倫比亞，卻被機場海關與警方當場逮捕。（美聯社）

    哥倫比亞一名男子試圖將價值1萬歐元（約新台幣33萬）的古柯鹼，透過「藏在假髮中」的方式走私出境哥倫比亞，卻被機場海關與警方當場逮捕。（美聯社）

    2025/02/26 21:57

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞機場海關近日查獲一起毒品走私案，一名男子將價值1萬歐元（約新台幣33萬）的古柯鹼藏在假髮中，試圖走私出境，但機場海關發現男子異常舉動並攔下搜查，當場將男子的假髮剪開後，搜出多達十幾包、共計220克的古柯鹼。

    綜合外媒報導，這起事件發生在本月24日，地點則在哥倫比亞卡塔赫納機場（Cartagena Airport）。機場海關表示，一名40歲男性旅客當天預計搭乘飛往荷蘭阿姆斯特丹的航班，但在通過安檢時行跡可疑，被現場緝毒警察注意到異狀，將他攔下並展開搜查後，發現他的「頭髮」形狀不對勁。

    根據哥倫比亞國家警察（Colombian National Police）發布的影片顯示，警方用剪刀小心地剪開男子的假髮，成功剝下整頂假髮後，露出一一包的古柯鹼。卡塔赫納警察局長佩納（Gelver Yesid Peña）指出，「有犯罪集團正在利用年輕人（販毒），欺騙他們可輕易繞過當局安檢，但這個案例證明事實並非如此。」

    警方透露，這名男子有販毒前科，包括2次販毒罪，目前警方正調查他是否與大型犯罪組織有關。報導指出，目前男子已被移送法辦，將面臨「毒品販運、製造與持有」等多項罪名。

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