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    嗆拒治療以色列病患 澳洲護理師被捕恐判22年

    雪梨班克斯敦醫院護理師艾哈邁德．拉希德．納迪爾（Ahmad Rashad Nadir，左）與莎拉．阿布．萊布德（Sarah Abu Lebdeh，右）在影片中發言。（取自X平台）

    雪梨班克斯敦醫院護理師艾哈邁德．拉希德．納迪爾（Ahmad Rashad Nadir，左）與莎拉．阿布．萊布德（Sarah Abu Lebdeh，右）在影片中發言。（取自X平台）

    2025/02/26 17:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美聯社26日報導，澳洲一名護理師在網路影片中揚言拒絕治療以色列病患，遭控威脅特定族群施暴、透過通訊服務發出殺人與恐嚇威脅等罪名，最高恐面臨22年監禁。

    警方說，26歲的莎拉．阿布．萊布德 （Sarah Abu Lebdeh）25日晚間被捕。她與另一名護理師艾哈邁德．拉希德．納迪爾 （Ahmed Rashid Nadir）於2月11日晚間在社群平台與以色列網紅麥克斯．維弗 （Max Veifer）發生爭執，次日遭班克斯敦-利德康醫院 （Bankstown-Lidcombe Hospital）停職。

    阿布．萊布德在影片中聲稱不會治療以色列病人，而納迪爾則暗示自己曾殺害以色列人。

    警方尚未訊問納迪爾。阿布．萊布德的辯護律師及本人均未對指控發表評論。她已獲保釋，預定3月19日在雪梨法院出庭。

    醫院方面檢視病歷後，未發現任何證據顯示這兩名護理師曾傷害病人。

    近年來，澳洲反猶太言論與攻擊事件激增，過去一年內，多處住宅、辦公室與商家遭到破壞，一所學校及兩座猶太教堂被縱火，案件都針對猶太社群，令社會憂心。

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