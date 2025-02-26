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    美中擬啟動貿易談判 美議員：不應讓北京把台灣當談判條件

    美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特設委員會」民主黨首席議員克利什納穆希。（法新社資料照）

    美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特設委員會」民主黨首席議員克利什納穆希。（法新社資料照）

    2025/02/26 16:36

    〔編譯盧永山／綜合報導〕《南華早報》報導，美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特設委員會」民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi），25日在華府智庫「布魯金斯研究所」主辦的「國會如何因應美中關係」研討會時敦促川普總統，在與中國進行談判時，不該為了達成協議而犧牲美國的盟友或夥伴，更提醒不應讓北京把台灣當作美中貿易談判的條件。

    川普19日在空軍一號專機上表示，他預期中國國家主席將訪問美國，兩國之間可能達成新的貿易協定，但未透露習近平訪美的時間表。

    民主黨首席議員克利什納穆希表示，美中進行的任何貿易談判，不應讓北京藉機將其他議題作為條件，包括台灣議題。他說：「我對川普政府唯一的淺見和要求是，不要讓中共打著貿易的幌子捲入其他各種議題，那最終可能會在某種程度上損害我們的安全立場。讓我最擔心的是台灣，我認為在談論貿易時，台灣不應擺上談判桌。」

    克利什納穆希強調，美國不能為了達成交易而最終出賣某些原則或合作夥伴、友誼或盟友。

    「美中戰略競爭特設委員會」共和黨籍主席穆勒納爾（John Moolenaar）則說，他不信任北京當局真的有心與華府達成實質成果，呼籲川普要繼續以強硬姿態，遏制中國的挑戰，且在與中國領導人交涉時，要有「符合現實的期望」，以實力求和平才是正確的做法。

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