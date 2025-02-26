美國女子叫Uber Eats變惡夢！ 非法移民外送員闖屋內性侵

Uber Eats外送員示意圖，與新聞事件無關。（歐新社）

2025/02/26 17:04

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國麻州一名女子日前透過外送平台叫餐，因天氣寒冷且男外送員不會說英文，女子出於善意讓他進屋協助驗證訂單，卻意外慘遭性侵。

綜合外媒報導，這名21歲哥倫比亞籍男子梅倫德茲（Roiber Andres Rodriguez Melendez）是非法移民，他在「Uber Eats」上盜用母親照片偽裝成女性。當地時間9日晚間，他接下春田市（Springfield）一名女子的外送訂單，並假藉「需要驗證碼確認取餐」為由，試圖與女子溝通。

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當梅倫德茲抵達自家門口時，女子非常驚訝竟是一名男外送員，但因為天氣很冷，她允許梅倫德茲進屋處理。由於男子不會說英文，她特地打電話給朋友協助翻譯西班牙文時，沒想到男子突然搶走她的手機並掛斷電話，隨後強行將她拖進浴室性侵。所幸女子朋友察覺異狀，不斷回撥電話，讓梅倫德茲倉皇逃離現場。

事後，女子朋友向Uber官方查證，才發現該訂單根本不需要驗證碼。警方獲報後展開追捕，並成功逮捕梅倫德茲。他起初辯稱，當時女子喝醉無法提供驗證碼，自己只是站在門口等候，但警方出示長達30分鐘的室內監視器畫面後，戳破他的謊言。

25日開庭時，梅倫德茲仍否認犯行，但當翻譯念出受害者證詞時，他明顯露出羞愧神情。Uber已確認其帳號為冒用身份註冊，並永久刪除。警方目前仍在調查他的背景及其他潛在犯罪紀錄。

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