南韓生育率反彈！終結十年跌勢 背後關鍵曝光

南韓出生率十年首升，恐仍難解人口危機. （美聯社）

2025/02/26 14:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕法新社26日報導，南韓正面臨嚴峻的人口挑戰，雖然官方數據顯示，2024年出生率十年來首度回升，卻仍遠低於維持人口所需的水平，讓少子化陰影持續籠罩著這個東亞國家，南韓低迷的生育率，加上全球數一數二的人均壽命，使該國陷入人口結構的困境。

為鼓勵生育，南韓政府近年來已投入數十億美元資金，提供現金補助、托育服務及不孕症治療等支持措施。這些努力似乎略有成果，根據南韓統計廳的初步數據，2024年南韓粗出生率（每千人中的新生兒數量）為4.7，終於止跌回升，中斷了自2014年以來持續下降的趨勢。生育率（一名婦女一生中預期生育的子女數量）也從2023年的0.72微幅上升至0.75。2024年全年新生兒人數為23萬8300人，較前一年增加 8300人（3.6%）。

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南韓統計廳官員朴賢貞（Park Hyun-jeong，音譯）指出，出生率的上升可能與武漢肺炎（COVID-19）疫情後結婚人數增加，以及30歲初頭育齡人口數量增長等人口結構變化有關。不過，南韓女性的生育年齡也持續攀升，2024年產婦平均年齡為33.7歲，高居全球前列。

然而，這樣的微幅成長，仍遠不足以解決南韓的少子化危機。維持人口數量所需的生育率為2.1，南韓0.75的生育率與此目標相距甚遠。根據西雅圖華盛頓大學（University of Washington）健康指標和評估研究所的推估，若生育率持續低迷，到2100年，南韓人口將從目前的5100萬銳減至2680萬，幾乎砍半。

專家分析，高昂的育兒成本和房價、競爭激烈的職場環境，以及職業婦女承擔大部分家務和育兒責任的雙重壓力，都是壓抑生育率的主因。即使政府積極鼓勵生育，南韓的少子化問題仍難以在短期內獲得有效解決。鄰近的日本也面臨類似的困境，再加上嚴格的移民政策，更讓勞動力短缺的雪上加霜。

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