空難現場曝！蘇丹軍機墜住宅區 首都圈少將指揮官等20多人罹難

〔即時新聞/綜合報導〕蘇丹1架軍機在喀土穆(Khartoum)首都圈恩圖曼(Omdurman)住宅區墜毀,造成包括軍人和平民在內的20多人死亡,罹難者包含喀土穆首都圈軍隊指揮官。

據《路透》報導,1架安托諾夫(Antonov)軍機在當地時間25日墜毀在瓦迪塞德納空軍基地(Wadi Seidna air base)附近住宅區,該空軍基地位於喀土穆首都圈恩圖曼,據蘇丹軍方透露,空難事件中有數名軍事人員和平民死亡,但未說明詳細數字。

最新傷亡數字曝光,這起軍機空難造成包括軍人和平民在內的20多人死亡,其中罹難者包括喀土穆高級指揮官艾哈邁德(Bahr Ahmed)少​​將,他曾擔任整個首都的軍隊指揮官。軍方消息人士稱,飛機墜毀很可能是由於技術原因所致。

A military aircraft transporting officers crashed shortly after departing from the Wadi Sidna airbase in Omdurman, Sudan. pic.twitter.com/XJKYfdIKn9