空難現場曝！蘇丹軍機墜住宅區 首都圈少將指揮官等20多人罹難

蘇丹1架軍機在喀土穆首都圈恩圖曼住宅區墜毀，造成包括軍人和平民在內的20多人死亡。（圖擷自X）

2025/02/26 14:36

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕蘇丹1架軍機在喀土穆（Khartoum）首都圈恩圖曼（Omdurman）住宅區墜毀，造成包括軍人和平民在內的20多人死亡，罹難者包含喀土穆首都圈軍隊指揮官。

據《路透》報導，1架安托諾夫（Antonov）軍機在當地時間25日墜毀在瓦迪塞德納空軍基地（Wadi Seidna air base）附近住宅區，該空軍基地位於喀土穆首都圈恩圖曼，據蘇丹軍方透露，空難事件中有數名軍事人員和平民死亡，但未說明詳細數字。

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最新傷亡數字曝光，這起軍機空難造成包括軍人和平民在內的20多人死亡，其中罹難者包括喀土穆高級指揮官艾哈邁德（Bahr Ahmed）少​​將，他曾擔任整個首都的軍隊指揮官。軍方消息人士稱，飛機墜毀很可能是由於技術原因所致。

A military aircraft transporting officers crashed shortly after departing from the Wadi Sidna airbase in Omdurman, Sudan. pic.twitter.com/XJKYfdIKn9 — Nya360 （@Nya360_） February 26, 2025

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