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    奇蹟！烏克蘭「吉祥物貓」遭俄男狠虐丟下懸崖2日後平安獲救

    住在克里米亞地區燕巢宮殿博物館附近至少10年、被視為吉祥物的浪貓「慕斯雅」（Musya），23日遭人惡意丟下懸崖，所幸在25日被救回。（圖擷取自@fenix_teih 社群平台「X」）

    住在克里米亞地區燕巢宮殿博物館附近至少10年、被視為吉祥物的浪貓「慕斯雅」（Musya），23日遭人惡意丟下懸崖，所幸在25日被救回。（圖擷取自@fenix_teih 社群平台「X」）

    2025/02/26 14:24

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭滿3週年，目前被俄國佔領的烏克蘭克里米亞地區（Crimea）近日發生一起驚悚的虐待動物事件，當地一處觀光景點住著一隻「吉祥物貓」，然而牠卻在日前遭一名俄羅斯旅客狠心丟下懸崖，所幸經過警消搜索，順利將牠從崖底救回，至於犯案旅客已遭警方逮捕，惡行將面臨3年監禁。

    綜合外媒報導，這起事件發生在本月23日，地點在克里米亞地區當地一間知名觀光景點「燕巢宮殿博物館」（Swallow’s Nest Palace-Museum），該博物館建立在靠海的懸崖峭壁上，到訪遊客能從懸崖上眺望蔚藍大海，還有一隻名為「慕斯雅」（Musya）的浪貓生活在此長達10年，被當地民眾與旅客視為「吉祥物」。

    然而，人氣極高、備受寵愛的慕斯雅，卻在23日被博物館監視器鏡頭拍到，牠被一名男子抱起來後，直接將牠摔下深約40公尺的懸崖，並在犯案後立即離開現場。報導指出，事後警方循線調查，逮到這名涉嫌虐待動物的24歲男子，他來自俄羅斯聖彼得堡，近期到克里米亞旅遊，犯案原因則聲稱是因為慕斯雅抗拒不給他抱抱。

    另據當地媒體指出，這名男子疑似有精神疾病，警方恐怕不會對他採取進一步法律行動，但警方表示已將男子送往醫療機構拘留，他將會被監禁。另一方面，不少人事後認為慕斯雅恐怕凶多吉少，為此難過哀悼，所幸當地志工與警消獲報後，連日前往崖底搜索，終於在25日救回奇蹟倖存、精神狀況良好的慕斯雅。

    犯案男子向警方辯稱，是因為慕斯雅反抗不給他抱，才讓他氣得將慕斯雅摔下深約40公尺的懸崖。（圖擷取自@27khv 社群平台「X」）

    犯案男子向警方辯稱，是因為慕斯雅反抗不給他抱，才讓他氣得將慕斯雅摔下深約40公尺的懸崖。（圖擷取自@27khv 社群平台「X」）

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