奇蹟！烏克蘭「吉祥物貓」遭俄男狠虐丟下懸崖2日後平安獲救

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭滿3週年,目前被俄國佔領的烏克蘭克里米亞地區(Crimea)近日發生一起驚悚的虐待動物事件,當地一處觀光景點住著一隻「吉祥物貓」,然而牠卻在日前遭一名俄羅斯旅客狠心丟下懸崖,所幸經過警消搜索,順利將牠從崖底救回,至於犯案旅客已遭警方逮捕,惡行將面臨3年監禁。

綜合外媒報導,這起事件發生在本月23日,地點在克里米亞地區當地一間知名觀光景點「燕巢宮殿博物館」(Swallow’s Nest Palace-Museum),該博物館建立在靠海的懸崖峭壁上,到訪遊客能從懸崖上眺望蔚藍大海,還有一隻名為「慕斯雅」(Musya)的浪貓生活在此長達10年,被當地民眾與旅客視為「吉祥物」。

然而,人氣極高、備受寵愛的慕斯雅,卻在23日被博物館監視器鏡頭拍到,牠被一名男子抱起來後,直接將牠摔下深約40公尺的懸崖,並在犯案後立即離開現場。報導指出,事後警方循線調查,逮到這名涉嫌虐待動物的24歲男子,他來自俄羅斯聖彼得堡,近期到克里米亞旅遊,犯案原因則聲稱是因為慕斯雅抗拒不給他抱抱。

另據當地媒體指出,這名男子疑似有精神疾病,警方恐怕不會對他採取進一步法律行動,但警方表示已將男子送往醫療機構拘留,他將會被監禁。另一方面,不少人事後認為慕斯雅恐怕凶多吉少,為此難過哀悼,所幸當地志工與警消獲報後,連日前往崖底搜索,終於在25日救回奇蹟倖存、精神狀況良好的慕斯雅。

