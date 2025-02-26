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    全球首見！韓國查獲幻覺暴力新型毒品

    韓國國立科學搜查研究院發現一種前所未見的新型毒品，能引發強烈的幻覺與暴力行為；圖為藥品示意圖。（取自Freepi）

    韓國國立科學搜查研究院發現一種前所未見的新型毒品，能引發強烈的幻覺與暴力行為；圖為藥品示意圖。（取自Freepi）

    2025/02/26 13:11

    〔編譯陳成良／綜合報導〕韓國近日掀起一陣毒品風暴！韓國國立科學搜查研究院在2月25日宣布，他們發現了一種前所未見的新型毒品，並成功破解了它的化學結構。這款毒品不僅在全球範圍內沒有任何紀錄，還擁有令人毛骨悚然的特性，能引發強烈的幻覺與暴力行為，讓人不寒而慄。

    據《東亞日報》報導，這款新型毒品的化學名稱是「2-fluoro-2-oxo-PCPr」，屬於苯環己派啶（PCP）家族，它和鼎鼎大名的「天使粉」是近親，這種強力麻醉藥兼致幻劑早已惡名昭彰。中毒的人可能會陷入幻覺、妄想，甚至行為失控，變得暴力異常。而近來在韓國和美國等地流竄的動物麻醉劑「氯胺酮」（ketamine，愷他命），也同屬這一家族。如今，這位新成員的出現，無疑讓毒品危機再添一層陰影。

    故事的起點，發生在上個月的最後一天。忠清南道天安西北警察署查獲了一批白色粉末，這些神秘物質透過Telegram等通訊軟體，以「投擲手法」偷偷交易。簡單來說，就是毒販把貨藏在特定地點，再通知買家去撿，宛如一場地下版的尋寶遊戲。警方將這些粉末送往國立科學搜查研究院化驗，沒想到初步檢查顯示，它和已知的毒品都不一樣。

    「一開始我們還以為這不是毒品，」研究院一位負責人坦言，「但看到它用典型的毒品交易方式流通，我們決定深入研究。」經過一番努力，他們終於揭開真相：這是一種連國外數據庫都沒有的全新毒品。

    更令人震驚的是，這款新型毒品和2023年首爾龍山區一起駭人聽聞的案件有著千絲萬縷的關係。當時，一名現役警察從公寓墜樓身亡，現場還牽涉一場「集體毒品派對」。事後調查發現，死者體內驗出的毒品化學結構是「2-fluoro-2-oxo-PCE」，與這次發現的「2-fluoro-2-oxo-PCPr」極為相似。專家指出，這類新型毒品的狡猾之處在於，只要稍微調整化學結構，就能規避法律的追查，猶如變形怪獸般難以捉摸。

    國立科學搜查研究院透露，最近從首爾、仁川、京畿水原到全羅北道，各地警方紛紛送來類似藥物的樣本，要求分析。這種毒品彷彿幽靈般，在韓國各地悄然擴散，讓人不禁擔心，它究竟已經潛伏了多久。

    面對這場危機，國立科學搜查研究院不打算單打獨鬥。他們計劃將研究成果分享給國內外相關單位，幫助大家更快速因應這波毒品浪潮。同時，他們還準備將相關發現寫成論文，投稿到國際學術期刊，讓全世界都能了解這頭新型「毒獸」的真面目。

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