智利全國大停電 電力系統故障全國九成地區陷入黑暗

南美洲國家智利25日發生全國大規模停電，導致全國有90%地區陷入黑暗。圖為首都聖地牙哥停電後街景。（法新社）

2025/02/26 13:44

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南美洲國家智利25日發生全國大規模停電，導致全國有90%地區陷入黑暗，時至25日晚上11點左右，在停電的800萬戶之中，約有一半戶數恢復供電。

綜合外媒報導，智利由於全國大規模停電，導致交通大亂、網路斷線，企業與民眾日常生活均陷入癱瘓，全國16個「大區」中有14個停電。全國各地電力公司均全力投入復電作業。由於全國大停電，智利政府也宣布災區進入緊急狀態，並執行強制性宵禁，預計持續至26日上午6點。

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內政部長托哈（Carolina Tohá）表示，為了確保民眾安全、維護秩序，受災地區已宣布進入緊急狀態並實施宵禁，在全國範圍內部署數千名軍隊。在復電作業持續下，首都聖地牙哥（Santiago）部分地區已恢復供電。

智利國家電力公司表示，電力中斷是因為連接智利北部阿塔卡馬沙漠（Atacama Desert ）和首都聖地牙哥的高壓電系統發生故障。電力公司指出，起初故障屬於區域性問題，後續演變為大範圍連鎖反應，造成系統超出負荷、發電廠停電，最後演變成大規模停電。

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