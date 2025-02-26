為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    智利全國大停電 電力系統故障全國九成地區陷入黑暗

    南美洲國家智利25日發生全國大規模停電，導致全國有90%地區陷入黑暗。圖為首都聖地牙哥停電後街景。（法新社）

    南美洲國家智利25日發生全國大規模停電，導致全國有90%地區陷入黑暗。圖為首都聖地牙哥停電後街景。（法新社）

    2025/02/26 13:44

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南美洲國家智利25日發生全國大規模停電，導致全國有90%地區陷入黑暗，時至25日晚上11點左右，在停電的800萬戶之中，約有一半戶數恢復供電。

    綜合外媒報導，智利由於全國大規模停電，導致交通大亂、網路斷線，企業與民眾日常生活均陷入癱瘓，全國16個「大區」中有14個停電。全國各地電力公司均全力投入復電作業。由於全國大停電，智利政府也宣布災區進入緊急狀態，並執行強制性宵禁，預計持續至26日上午6點。

    內政部長托哈（Carolina Tohá）表示，為了確保民眾安全、維護秩序，受災地區已宣布進入緊急狀態並實施宵禁，在全國範圍內部署數千名軍隊。在復電作業持續下，首都聖地牙哥（Santiago）部分地區已恢復供電。

    智利國家電力公司表示，電力中斷是因為連接智利北部阿塔卡馬沙漠（Atacama Desert ）和首都聖地牙哥的高壓電系統發生故障。電力公司指出，起初故障屬於區域性問題，後續演變為大範圍連鎖反應，造成系統超出負荷、發電廠停電，最後演變成大規模停電。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播