瘋養！《哪吒2》掀土撥鼠熱潮 中國當局憂鼠疫風險

動畫電影《哪吒2》中的土撥鼠角色在中國大受歡迎，掀起販賣和飼養土撥鼠的風氣。（資料照）

2025/02/26 13:00

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2）爆紅，其中土撥鼠的角色大受歡迎，讓中國掀起販賣和飼養土撥鼠的風氣。對此中國「國家衛生健康委員會」（簡稱衛健委）和「國家疾病預防控制局」（簡稱疾控局）25日警告，土撥鼠可能傳播鼠疫，死亡風險極高，急籲「再萌也不要親密接觸」。

中國衛健委和疾控局25日發布通知，稱土撥鼠是鼠疫桿菌（Yersinia pestis）的主要自然宿主，一旦感染鼠疫，「患者會突然出現發燒、淋巴結腫大等症狀，病情常常迅速惡化，死亡可能性極高」。

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通知並稱，「土撥鼠再萌，也不要與其親密接觸，圍觀和逗樂土撥鼠屬於高危險行為。」呼籲中國民眾不要捕捉或飼養土撥鼠，防止遭跳蚤叮咬進而罹患鼠疫。

土撥鼠分布於中國西北地區，包括西藏、青海、甘肅等地，被中國當局列為二級保育動物，並被列入「世界自然保護聯盟」（IUCN）2016年瀕危物種紅色名錄。

綜合中媒報導，《哪吒2》片中土撥鼠家族因可愛形象迅速竄紅，一躍成為網紅寵物，不少中國民眾因此一窩蜂購入土撥鼠飼養。

中媒稱，在中國購物平台搜尋「活體土撥鼠」、「土撥鼠養殖」等關鍵字，便可發現許多商家公開販售土撥鼠寶寶，且銷售量相當可觀。

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