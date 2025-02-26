為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    瘋養！《哪吒2》掀土撥鼠熱潮 中國當局憂鼠疫風險

    動畫電影《哪吒2》中的土撥鼠角色在中國大受歡迎，掀起販賣和飼養土撥鼠的風氣。（資料照）

    動畫電影《哪吒2》中的土撥鼠角色在中國大受歡迎，掀起販賣和飼養土撥鼠的風氣。（資料照）

    2025/02/26 13:00

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2）爆紅，其中土撥鼠的角色大受歡迎，讓中國掀起販賣和飼養土撥鼠的風氣。對此中國「國家衛生健康委員會」（簡稱衛健委）和「國家疾病預防控制局」（簡稱疾控局）25日警告，土撥鼠可能傳播鼠疫，死亡風險極高，急籲「再萌也不要親密接觸」。

    中國衛健委和疾控局25日發布通知，稱土撥鼠是鼠疫桿菌（Yersinia pestis）的主要自然宿主，一旦感染鼠疫，「患者會突然出現發燒、淋巴結腫大等症狀，病情常常迅速惡化，死亡可能性極高」。

    通知並稱，「土撥鼠再萌，也不要與其親密接觸，圍觀和逗樂土撥鼠屬於高危險行為。」呼籲中國民眾不要捕捉或飼養土撥鼠，防止遭跳蚤叮咬進而罹患鼠疫。

    土撥鼠分布於中國西北地區，包括西藏、青海、甘肅等地，被中國當局列為二級保育動物，並被列入「世界自然保護聯盟」（IUCN）2016年瀕危物種紅色名錄。

    綜合中媒報導，《哪吒2》片中土撥鼠家族因可愛形象迅速竄紅，一躍成為網紅寵物，不少中國民眾因此一窩蜂購入土撥鼠飼養。

    中媒稱，在中國購物平台搜尋「活體土撥鼠」、「土撥鼠養殖」等關鍵字，便可發現許多商家公開販售土撥鼠寶寶，且銷售量相當可觀。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播