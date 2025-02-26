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    印度海關抓到女子走私 價值逾4千萬大麻藏餅乾和大米包裝

    印度20歲女子近期從泰國曼谷搭機抵印度英迪拉·甘地國際機場，遭海關攔查發現行李內8包標示餅乾、大米包裝之中，藏有價值超過130萬美元（約新台幣4269萬元）大麻。示意圖。（美聯社資料照）

    印度20歲女子近期從泰國曼谷搭機抵印度英迪拉·甘地國際機場，遭海關攔查發現行李內8包標示餅乾、大米包裝之中，藏有價值超過130萬美元（約新台幣4269萬元）大麻。示意圖。（美聯社資料照）

    2025/02/26 14:02

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度20歲女子近期從泰國曼谷搭機抵印度英迪拉·甘地國際機場，遭海關攔查發現行李內8包標示餅乾、大米包裝之中，藏有價值超過130萬美元（約新台幣4269萬元）大麻，女子當場遭警員拘捕，當局正調查走私毒品來源。

    綜合外媒報導，印度海關部門官員透露，20歲來自諾伊達（Noida）女子當地時間21日從泰國曼谷飛抵德里英迪拉·甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport），入境接受例行檢查，針對其黑色手提行李箱進行X光掃描發現8包標示為餅乾、大米的食品包裝內藏有可疑物品，打開檢查發現裡面裝有多個塑膠緊密包裹的疑似大麻綠色物質，經檢測確定為大麻。

    報導提及，這批被查獲的大麻總重達11.28公斤，市價約達130萬美元，當地海關部門當場扣押毒品並將女子拘留，已立案展開細部調查。

    據《麻醉藥品與精神藥物法》（NDPS Act），該女子將面臨嚴重法律後果；海關人員指出，目前正深入追查此批毒品的來源及預計運送地點。

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    印度20歲女子近期從泰國曼谷搭機抵印度英迪拉·甘地國際機場，遭海關攔查發現行李內8包標示餅乾、大米包裝之中，藏有價值超過130萬美元（約新台幣4269萬元）大麻。（圖擷自「@nypost」X）

    印度20歲女子近期從泰國曼谷搭機抵印度英迪拉·甘地國際機場，遭海關攔查發現行李內8包標示餅乾、大米包裝之中，藏有價值超過130萬美元（約新台幣4269萬元）大麻。（圖擷自「@nypost」X）

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