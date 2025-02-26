日岩手縣野火延燒一週又惡化 疑垃圾焚燒引燃數百米山林

日本岩手縣陸前高田市昨日發生山林大火，嚇壞目擊民眾。（擷取自@Yamapon122/X）

2025/02/26 11:06

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本岩手縣大船渡市19日爆發森林大火，火勢延燒一週後雖已趨緩，但隔壁的陸前高田市昨（25）日又發生山林火災，當局緊急重啟滅火行動，並撤離約500名居民。

據《NHK》報導 ，當地時間25日下午3時20分，陸前高田市消防隊獲報稱，小友町的森林內疑似因垃圾焚燒引發火災，火勢迅速蔓延至週邊地區。儘管當局連夜滅火，但大火已蔓延數百米，甚至擴大到鄰近的大船渡市末崎町。

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截至今（26）日凌晨，火勢雖然減弱但仍未完全撲滅，日本自衛隊派遣直升機從空中監測，發現現場仍有數個地方持續冒煙，因此今日上午8時許重啟滅火行動。

目前尚未傳出人員傷亡，但由於火勢恐蔓延至民宅，大船渡市已下令末崎町162戶共391人撤離；陸前高田市府小友町71戶共155人也被要求疏散。截至今日上午6時，已有14戶、共35人前往避難所。

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