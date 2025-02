遭馬克宏握傷？ 川普會後手背大範圍瘀青引發討論

2025/02/26 10:36

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普24日於白宮接見法國總統馬克宏,會後召開記者會時被發現右手背出現大範圍瘀青引發討論,有網友猜測是否是遭到馬克宏握傷。

綜合外媒報導,美、法總統24日會晤後,會後發表聯合聲明。不過這場會談除了兩人談話內容之外,川普手背上的一大塊瘀青引發關注,讓人猜測川普的健康狀況,有人懷疑可能是靜脈注射痕跡和維生素缺乏。現年78歲的川普從未公佈過獨立的健檢紀錄,引發人們對其真實健康狀況猜測。

也有網友猜測稱,川普總統和馬克宏總統握手是造成瘀傷的原因,過去兩位領導人曾進行過握手決鬥,這次他們也進行了長達17秒的握手大戰。面對外界猜測,白宮回應稱,因為川普總統每天都在與人握手,才會導致手上出現瘀青。

Scrolling Getty and couldn't help but notice this photo of a huge bruise on Trump's hand today pic.twitter.com/LY9LFypsFF