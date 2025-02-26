遭馬克宏握傷？ 川普會後手背大範圍瘀青引發討論

美國總統川普24日於白宮接見法國總統馬克宏，會後被發現右手背出現大範圍瘀青引發討論。（美聯社）

2025/02/26 10:36

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普24日於白宮接見法國總統馬克宏，會後召開記者會時被發現右手背出現大範圍瘀青引發討論，有網友猜測是否是遭到馬克宏握傷。

綜合外媒報導，美、法總統24日會晤後，會後發表聯合聲明。不過這場會談除了兩人談話內容之外，川普手背上的一大塊瘀青引發關注，讓人猜測川普的健康狀況，有人懷疑可能是靜脈注射痕跡和維生素缺乏。現年78歲的川普從未公佈過獨立的健檢紀錄，引發人們對其真實健康狀況猜測。

請繼續往下閱讀...

也有網友猜測稱，川普總統和馬克宏總統握手是造成瘀傷的原因，過去兩位領導人曾進行過握手決鬥，這次他們也進行了長達17秒的握手大戰。面對外界猜測，白宮回應稱，因為川普總統每天都在與人握手，才會導致手上出現瘀青。

Scrolling Getty and couldn't help but notice this photo of a huge bruise on Trump's hand today pic.twitter.com/LY9LFypsFF — Aaron Rupar （@atrupar） February 25, 2025

川普手背上的一大塊瘀青引發關注，讓人猜測川普的健康狀況。（圖擷自X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法