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    白宮掌控「媒體池」成員權 引發新聞自由爭議

    白宮新聞秘書李威特強調，由白宮記者協會掌控媒體池成員的時代已經結束，未來將由白宮新聞團隊全權決定。（美聯社）

    白宮新聞秘書李威特強調，由白宮記者協會掌控媒體池成員的時代已經結束，未來將由白宮新聞團隊全權決定。（美聯社）

    2025/02/26 09:34

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）25日宣布，白宮將自行決定「媒體池」（press pool）成員，取代過往由白宮記者協會（WHCA）負責的分配權。這群記者原可進入橢圓形辦公室與空軍一號等有限空間，近距離採訪總統。此舉立即引發媒體強烈反彈，批評白宮試圖限制新聞自由。

    媒體池成員傳統上由WHCA管理，該協會由駐白宮記者組成，旨在防止白宮操縱採訪權。白宮日前曾因美聯社拒絕將「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）改為「美國灣」（Gulf of America）於其風格指南中，而將其逐出媒體池。

    李威特宣布新的媒體池政策，聲稱這將「為美國人民開拓更多新聞管道」。她表示，希望更多媒體，特別是新興媒體，能有機會近距離報導政府的「前所未有的成就」。李威特強調，由白宮記者協會掌控媒體池成員的時代已經結束，未來將由白宮新聞團隊全權決定。

    她進一步聲稱，此舉「將權力交還給閱讀報紙、收看電視與收聽廣播的民眾」，但未明確說明是否仍允許通訊社（如美聯社、路透、彭博）每天派駐記者。

    傳統媒體池包含3大通訊社各1名記者、1電視團隊、1平面媒體記者、1廣播記者及5名攝影記者（含美聯社）。空軍一號提供13個媒體席位，媒體需自付飛行費用。美聯社因「美國灣」爭議被排除於總統日週末赴海湖莊園（Mar-a-Lago）與邁阿密的行程，席位未補充。

    李維特強調，「傳統媒體」仍可加入，但將納入「新聲音」，如先前被拒的平面與廣播媒體。她未詳述具體標準。川普政府自上月上任已提升右翼媒體地位，24日與法國總統馬克宏聯合記者會上，川普首先點名「真美國之聲」（Real America's Voice）記者格倫（Brian Glenn）提問。格倫目前正與極右翼的喬治亞州共和黨聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）交往。

    美聯社已於21日對李威特、白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）及副幕僚長布多維奇（Taylor Budowich）提告，控訴白宮侵害其編輯獨立性與憲法第一修正案權利。聯邦法官24日拒絕美聯社臨時重回媒體池，但訴訟仍有勝算，WHCA已提交「法庭之友」（amicus brief）書狀支持。

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