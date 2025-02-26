太陽系邊界驚現「迷你星系」結構 銀河潮汐塑造奧特雲螺旋臂

NASA繪製的太陽系和奧特雲示意圖。中心的日點和行星軌道以白色圓環表示，最外圍的紫色環狀結構則是由數以兆計冰凍天體組成的奧特雲。（取自NASA官網）

2025/02/26 09:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家近期在太陽系邊界的奧特雲（Oort Cloud）內，發現了一種罕見的「雙臂螺旋」結構，這可能與銀河潮汐作用有關。這項研究顯示，奧特雲的形狀並非隨機，而是受到銀河系引力影響，形成類似微型星系的螺旋臂結構。

奧特雲是環繞太陽系的球狀天體集合，其範圍從內部的1,000天文單位（AU，1 AU約為地球到太陽的平均距離）延伸至外部的100,000 AU，被認為是長週期彗星的來源。由於距離遙遠且天體極為暗淡，目前仍無法直接觀測其結構。

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美國知名科技網站《物理學家組織》（PhysOrg）報導，為了研究奧特雲的形態，美國西南研究院（SwRI）和美國自然歷史博物館的研究團隊運用NASA高效能超級電腦進行模擬，發現奧特雲的內部可能存在螺旋狀結構。

研究指出，這種螺旋臂的形成與「銀河潮汐」密切相關。銀河潮汐是指銀河系的引力場對太陽系邊界的影響，這種作用雖然對內太陽系行星影響甚微，但在奧特雲這樣遠離太陽的區域，卻足以改變天體分布。進一步分析顯示，「小澤-利多夫效應」（Kozai-Lidov Effect）可能在此過程中發揮關鍵作用，使得奧特雲內的天體沿特定軌道方向重新分布，形成類似螺旋臂的結構。

這一發現為奧特雲的研究提供了新的視角，顯示其形態可能比過去所認為的更為複雜。研究團隊表示，目前的模擬雖然揭示了螺旋結構的可能性，但由於觀測技術的限制，仍需進一步理論計算和未來的深空探測任務來驗證這一結果。

該研究已發表於預印本平台arXiv，並將提交同行評審，以進一步確定這一發現的可靠性。

奧特雲結構示意圖。圖中球狀結構為由數兆冰凍天體組成的奧特雲。上方插圖顯示，黃環為冥王星軌道，橘環為典型柯伊伯帶柯伊伯帶（Kuiper belt）天體軌道。最新研究發現，這片看似均勻的奧特雲內部，隱藏著一個由銀河潮汐力量形成的雙臂螺旋結構。（取自NASA官網）

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