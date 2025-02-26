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    參聯會主席等軍事高層被撤換 白宮曝川普背後盤算

    參謀首長聯席會議主席布朗被拔官，白宮新聞秘書李威特25日表示，因為川普覺得他表現不好，所以將他解職。（美聯社）

    參謀首長聯席會議主席布朗被拔官，白宮新聞秘書李威特25日表示，因為川普覺得他表現不好，所以將他解職。（美聯社）

    2025/02/26 11:04

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普21日晚間宣布解除參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown Jr.）的職務，改由退役空軍中將凱恩（Dan Caine）接任，另外5名軍事高層也被拔官。針對川普為何將布朗解職，美國白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）25日表示，因為川普認為布朗表現不佳。

    根據《CNN》報導，李威特提到，川普認為布朗表現不佳，「是時候該對五角大廈整頓一番了，他們連續7次審核不合格」，美軍戰鬥部隊對於軍事領導階層的信任度也很低。李威特表示，總統目前正針對國防部進行改革，由國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）領導改革工作。

    李威特為川普解職布朗的決定辯護，他強調：「從一屆政府轉移到另一屆政府後，進行這樣的調整是非常常見的。」報導指出，布朗於2023年被任命為參謀首長聯席會議主席，任期原訂到2027年才結束，在被川普解職後，布朗成為首位在任期尚未結束就直接被解職的參聯會主席。

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