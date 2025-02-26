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    雷厲風行！ 路透：44％美國人滿意川普上任首月表現

    《路透》公布最新民調，有44％受訪者滿意川普上任首月的表現，支持率整體來說仍高於川普第一任期，以及前總統拜登主政時期。（歐新社）

    《路透》公布最新民調，有44％受訪者滿意川普上任首月的表現，支持率整體來說仍高於川普第一任期，以及前總統拜登主政時期。（歐新社）

    2025/02/26 08:53

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕《路透》與民調機構「益普索」（Ipsos）近期針對美國總統川普支持度進行調查，25日公布最新民調結果，有44％受訪者滿意川普上任首月的表現，支持率整體來說仍高於川普第一任期以及前總統拜登主政時期。

    根據《路透》報導，川普上任後解雇數萬名聯邦政府工作人員，甚至顛覆美國以往在烏俄戰爭中的應對方式，但美國人對他的態度基本保持不變。調查顯示，有44％受訪者滿意川普上任首月的表現。

    民調也發現，有50％受訪者不滿意川普的工作成果，比上週的51％略有下降，截至目前為止，川普在工作成果滿意程度上，仍然比自身第一任期的大多數時間還要高，也高於前總統拜登主政時期。有50％受訪者滿意川普的移民政策，比上週民調又多出3個百分點；有42％受訪者不支持川普的移民政策。

    此外，對於率領政府效率部（DOGE）的科技大亨馬斯克（Elon Musk），僅有38％受訪者對他抱持正面看法，另有57％受訪者對他持負面看法。《路透》在本月21日至23日針對1029名美國成年人進行線上訪問。

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