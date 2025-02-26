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    機組員全罹難！蘇丹軍機墜毀首都圈 牽連5平民身亡

    1架蘇丹軍機因為技術性故障，在首都圈行政區恩圖曼（見圖）墜毀，機上官兵全數罹難。（路透資料照）

    1架蘇丹軍機因為技術性故障，在首都圈行政區恩圖曼（見圖）墜毀，機上官兵全數罹難。（路透資料照）

    2025/02/26 08:56

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕蘇丹1架軍機因為技術性故障，在喀土穆（Khartoum）首都圈恩圖曼（Omdurman）墜毀，機上官兵全數罹難，並造成至少5名平民身亡。

    綜合媒體報導，1名蘇丹軍方消息人士告訴《法新社》，「1架安托諾夫（Antonov）軍機墜毀，機上數名軍官殉職」。

    俄媒《衛星非洲》（Sputnik Africa）則引述當地媒體報導，1架安托諾夫軍機因技術性故障在恩圖曼墜毀，機組人員全數罹難。

    蘇丹政府軍正與敵對的準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces，RSF）爭奪首都的控制權。

    事發地點鄰近瓦迪塞德納空軍基地（Wadi Seidna air base），該地是恩圖曼地區的軍事重鎮。

    1名不具名的醫務人員向《法新社》透露，飛機墜毀後，共有5名平民死者及數名傷者被送往位於恩圖曼的阿爾納奧醫院（Al-Nao Hospital）。

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