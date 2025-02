機組員全罹難！蘇丹軍機墜毀首都圈 牽連5平民身亡

2025/02/26 08:56

黃邦平/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕蘇丹1架軍機因為技術性故障,在喀土穆(Khartoum)首都圈恩圖曼(Omdurman)墜毀,機上官兵全數罹難,並造成至少5名平民身亡。

綜合媒體報導,1名蘇丹軍方消息人士告訴《法新社》,「1架安托諾夫(Antonov)軍機墜毀,機上數名軍官殉職」。

請繼續往下閱讀...

俄媒《衛星非洲》(Sputnik Africa)則引述當地媒體報導,1架安托諾夫軍機因技術性故障在恩圖曼墜毀,機組人員全數罹難。

蘇丹政府軍正與敵對的準軍事團體「快速支援部隊」(Rapid Support Forces,RSF)爭奪首都的控制權。

事發地點鄰近瓦迪塞德納空軍基地(Wadi Seidna air base),該地是恩圖曼地區的軍事重鎮。

1名不具名的醫務人員向《法新社》透露,飛機墜毀後,共有5名平民死者及數名傷者被送往位於恩圖曼的阿爾納奧醫院(Al-Nao Hospital)。

⚡️ Sudanese military plane crashes In Khartoum



An Antonov aircraft crashed in Omdurman due to a technical malfunction, killing the crew, local media reported. The crash comes amid heavy clashes between the army and paramilitary forces. pic.twitter.com/WC8HUSkkie