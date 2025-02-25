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    戰事持續烏克蘭人口銳減 士兵凍存精子比例暴增

    烏俄戰爭在24日滿3週年。（法新社）

    烏俄戰爭在24日滿3週年。（法新社）

    2025/02/25 23:34

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭在24日滿3週年，士兵戰死頻傳，如今傳出有越來越多士兵選擇以「冷凍精子」留下後代。據烏克蘭生殖醫療中心統計，自俄羅斯入侵以來，凍存精子的申請量已達到戰前的2倍，目前有約1500名士兵的精子，被保存在零下200度的儲存槽中。

    據日媒《TBS電視台》報導，位於利維夫市的生殖醫療中心，近期出現大量士兵申請凍存精子。其中，現年42歲的士兵德米在巴赫姆特戰役中受傷，而從第一線撤離，但因隨時可能再被派往前線，且戰爭有許多不確定因素，決定和38歲妻子透過凍存精子方式來嘗試懷孕。他也難過表示，「即使失去生命，也想留下與摯愛的孩子。」

    另外一名35歲婦女受訪表示，她與丈夫已經失聯1年10個月，希望透過凍存精子、體外受精方式孕育他們倆愛的結晶。她也表示，「如果成功受孕，即使孤身一人，也會盡全力撫養孩子，因為孩子也是丈夫的一部分。」

    烏俄戰爭至今仍未明朗，自3年前俄羅斯入侵後，烏克蘭人口數量不斷遞減，烏克蘭利維夫生殖醫療中心胡米爾院長針對這樣的狀況表示，這些士兵們希望透過保存精子讓生命延續，為國家的未來重建盡一份心力。

    據烏克蘭生殖醫療中心統計，發生戰爭以來，凍存精子的申請量已達戰前的2倍。（擷自《TBS電視台》）

    據烏克蘭生殖醫療中心統計，發生戰爭以來，凍存精子的申請量已達戰前的2倍。（擷自《TBS電視台》）

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