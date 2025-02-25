罕見認錯！哈瑪斯高層坦言：後悔支持襲擊以色列

哈瑪斯高層馬祖克坦言，對偷襲以色列的行動感到後悔。（美聯社）

2025/02/25 22:32

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴勒斯坦激進組織2023年10月7日武裝入侵以色列南部，招致以色列猛烈報復，以哈衝突全面爆發，這一年多來數萬巴勒斯坦人死於戰火，加薩地區遭受嚴重摧殘。哈瑪斯高層馬祖克（Mousa Abu Marzouk）近日受訪時坦言，對偷襲行動感到後悔。

根據《紐約時報》24日報導，根據哈瑪斯管理的衛生部門統計，以哈衝突爆發迄今已有超過4.8萬名巴勒斯坦人身亡；另據聯合國估計，加薩各地有近70%的建築物遭到破壞或夷為平地，並有逾200萬巴勒斯坦難民身陷人道主義危機。

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哈瑪斯駐卡達外交關係辦公室負責人馬祖克向《紐時》表示，如果他早知道有這麼多無辜平民罹難、加薩幾乎被夷為平地，他絕對不會支持2023年對以色列的襲擊行動，而他現在也對當時支持偷襲以國感到後悔。馬祖克還說，自己和其他哈瑪斯高層雖當時雖然同意攻擊以色列，但沒有被告知襲擊具體計畫，如今看到如此嚴重的傷亡和破壞，哈瑪斯內部任何聲稱，他們正在贏得戰爭的主張都是「不可接受的」，呼籲哈瑪斯做出讓步促使和平談判成功。

《紐時》指出，馬祖克的言論是哈瑪斯高層對這次恐怖攻擊的罕見譴責，顯示哈瑪斯內部正因戰事延燒出現分裂。不過哈瑪斯發言人卡西姆（Hazem Qasim）馬上跳出來譴責馬祖克的言論，強調馬祖課所言不代表官方立場，同時指責《紐時》斷章取義。

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