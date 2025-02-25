歐盟也想在烏克蘭礦產分杯羹 另提協議保證「互利雙贏」

24日烏克蘭對抗俄國侵略戰爭3週年，在保加利亞首都索菲亞舉行的挺烏集會，一名參與者舉著「正義勝利，烏克蘭必須贏」標語。（美聯社）

2025/02/25 21:51

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普正尋求烏克蘭與美簽下礦產合作協議之際，歐盟官員24日表示，歐盟也已向烏國提出歐盟的「關鍵原物料」協議提案，並承諾會是「互利」、「雙贏」。

《法新社》24日報導，在24日烏俄戰爭3週年訪問基輔的歐盟執委會主管產業戰略執委塞儒內（Stephane Sejourne）表示，已經在這次訪問期間，與烏國官員會談時，向烏國建議這套不同的可能方案，「在這個雙贏夥伴關係中，歐洲需要的30種關鍵原物料中的21種，可由烏克蘭提供」。

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塞儒內並意有所指地說，「歐洲提出之方案的附加價值是，我們絕對不會要求一份並非彼此互利的交易」。

烏國的錳、鈦、石墨、鋰等礦產，是近日華府與基輔密切談判的礦產合作協議目標，川普堅持美國有權「拿回」其協助烏國對抗俄國侵略所付出的費用。川普24日在白宮與法國總統馬克宏會談，透露美國「非常接近」就礦產合作，與烏國達成協議，涵蓋稀土和其他各類資源。

美烏談判該協議至今，烏國總統澤倫斯基已經拒絕了兩份川普政府提出的協議草案，指條件太嚴苛。先前報導披露，美方向烏國提出，從烏國礦產等天然資源收益獲取總額5000億美元。不過《紐約時報》24日根據該報所見雙方談判的最新版本草案，指新版納入對烏國較有利的條件，美國已經不再堅持烏國承諾給予美國5000億美元利潤。

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