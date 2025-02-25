制衡川普、逼俄在和談讓步 歐盟有「核彈級選項」

24日是烏克蘭對抗俄羅斯侵略戰爭3週年，歐盟總部懸掛烏克蘭國旗表達力挺。（歐新社）

2025/02/25 21:20

〔編譯管淑平／綜合報導〕《政客（Politico）》歐洲版25日報導，有關結束俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的和談，在美國總統川普表現出他正主導相關會商之際，其實歐盟手上握有一個祕密武器：歐盟凍結的2000億歐元（約6.8兆台幣）俄國主權資產，可用於取得更大發言權，但是歐盟內部對於使用此選項時機和效果意見分歧。

報導形容，沒收這筆主權資產，是被日前美俄會談如何結束烏俄戰爭排除在外的歐洲政府，可動用的「核彈級選項」，幾乎可肯定確保歐洲在談判桌上有更大發言權。這筆資產確實金額不明，但是普遍認為約2000億歐元，主要由位於布魯塞爾的歐洲清算銀行（Euroclear）保管並且正在孳息，而美國握有的遭凍結俄國主權資產價值僅約50億美元。

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如愛沙尼亞、丹麥、瑞典、立陶宛和拉脫維亞等波羅的海與北歐國家認為，面對美國可能從援烏抽身，應立即將這筆資金轉給烏國，將能讓烏國在戰場上占上風，抵抗川普要求停戰的壓力。愛沙尼亞外長薩克納（Margus Tsahkna）24日表示，「如果美國決定不再支持烏克蘭，我們可以（用俄國遭凍結資產）來填補缺口」。

法國、德國、義大利、西班牙及歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）持不同看法，擔心沒收資產將可能嚇跑國際投資者，並且削弱歐盟在未來和談的最大籌碼，且歐盟27國領導人已在法律中規定，這些資產將一直凍結到俄國同意向烏國支付戰後賠償。一名歐盟外交官說，「如果你解凍（這批俄羅斯資產）並交給烏克蘭，你就不能把它當做談判籌碼。若俄羅斯真的想拿回錢，就必須拿什麼來交換」。

近日在南非舉行的「二十國集團（G20）」外長會議上，歐洲各國財政部長和央行行長對於採取此激進做法，能否向川普證明，歐洲手上仍具有些實力，還是會適得其反，也意見分歧。

法國總統馬克宏24日在白宮與川普會晤時，對此議題表達意見，他說，西方盟友可以合法使用這些資產在戰爭期間產生的利息，但是沒收資產本身是非法之舉。他也表示，這筆遭凍結資產是重要籌碼，「是終戰談判的重要一部分」。

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