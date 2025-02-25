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    尹錫悅堅稱戒嚴有必要 彈劾結果3月中旬出爐

    南韓憲法法院今日舉行尹錫悅彈劾案最後一場聽證會。（彭博）

    南韓憲法法院今日舉行尹錫悅彈劾案最後一場聽證會。（彭博）

    2025/02/25 22:10

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓憲法裁判所（憲法法院）今（25日）舉行針對總統尹錫悅彈劾案的最後一次聽證會，尹錫悅雖向國民道歉，但仍堅稱宣布戒嚴有其必要。憲法法院預計3月中旬宣布彈劾案審理結果。

    《韓聯社》報導，尹錫悅的辯護律師李東燦（Lee Dong-chan，音譯）說，南韓反對派對於政策的阻撓、草率通過立法以及單方面削減政府預算的舉動，才是總統宣布戒嚴的主因。

    另一名律師車基華（Chah Kee-whahn，音譯）強調，「緊急戒嚴令在2個小時之後結束，在宣布與解除戒嚴令的過程中，沒有任何一名公民受傷。」

    尹錫悅則在聽證會結束前，發表聲明向國民道歉，他說：「首先我想說，我對人民感到抱歉與感激。儘管感到感激，但無法在人民給予我的時間內，做好工作的這份現實，讓我遺憾也心痛。」

    憲法法院的8名大法官在聽證會結束後將進行閉門投票，彈劾至少需6位大法官投下贊成票方能成立。根據過往南韓總統彈劾案經驗，結果估計會在2週內揭曉。

    若彈劾成立，南韓將在60天內舉行總統大選，但若彈劾案被駁回，尹錫悅就能立即恢復總統職責。

    南韓總統尹錫悅（見圖）在聽證會上向國民道歉。（法新社資料照）

    南韓總統尹錫悅（見圖）在聽證會上向國民道歉。（法新社資料照）

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