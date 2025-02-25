建立太平洋「戰略立足點」 中國與庫克群島簽戰略夥伴協議

庫克群島總理布朗突然與中國簽署合作協議，但內容大多保密，引起外界質疑。（路透）

2025/02/25 21:04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕地理位置位在紐西蘭與夏威夷中間的南太平洋島國庫克群島（Cook Islands），近日與中國簽署全面戰略夥伴關係協議，其中包含一份海底礦產探勘和研究諒解備忘錄。然而，安全專家指出，這將使中國在太平洋地區建立「重要的戰略立足點」，對庫克群島和紐西蘭的安全產生影響。

庫克群島政府表示，已與中國簽署一份為期5年的諒解備忘錄，內容涵蓋「海底礦產探勘和研究」方面的合作，這將包括技術轉移、後勤支援和深海生態系統研究，但不包括探勘或採礦許可證。兩國也同意促進「藍色經濟」領域的投資與合作，涉及產生經濟價值的海洋活動。據了解，這項合作使中國企業能夠獲得庫克群島水域的潛在鈷礦藏。在協議公開之際，中國海軍也在澳洲東海岸進行史無前例的演習，迫使商業航班避開澳洲與紐西蘭之間塔斯曼海峽的航線。

請繼續往下閱讀...

紐西蘭梅西大學國防與安全研究中心的學者鮑爾斯（Anna Powles）表示，中庫的合作將包括中國在庫克群島的島嶼上建造船舶、港口和碼頭，這些皆可被認為是關鍵基礎設施或戰略基礎設施，中國是透過這些商業活動建立重要的戰略存在，並進入太平洋，從而對紐西蘭和庫克群島的國家安全產生影響。

鮑爾斯進一步提到，這些基礎設施將為中國去年申報的額外數十艘海警船提供支援，其中許多船隻非常龐大、非常先進，還有一艘比任何澳洲海軍船艦都大，「我們很可能會看到中國海警船在我們附近地區的活動增加」。此外，協議中與礦產探勘有關的部分，也可能加劇太平洋國家之間的摩擦，因為紐西蘭和其他太平洋國家已簽署深海採礦禁令。

庫克群島反對黨議員、前副總理希瑟（Teariki Heather）表示，人民擔心該國與中國的戰略夥伴關係，會危及與紐西蘭的關係，尤其對協議中未揭露的內容深感擔憂，「我們有權知道總理布朗（Mark Brown）到底在做什麼，我們懷疑還有更多未被披露的內容」。

澳洲國立大學「澳洲太平洋安全學院」院長基恩（Meg Keen）表示，中國近日在澳洲海岸附近進行挑釁意味十足的實彈演習，以及與庫克群島的經濟協議，都顯示中國對該地區有了新的信心，「我們將在太平洋地區看到愈來愈多類似的經濟交易，中國感覺到風向正在發生變化，太平洋國家顯然想儘可能達成經濟協議」。

南太平洋地區是台灣與中國外交角力場。相較於中國以引人注目的基礎建設為誘因，例如為索羅門群島斥資7100萬美元興建體育場，台灣則專注於提供針對性的健康、農業和氣候變遷措施。根據華府智庫「戰略暨國際研究中心」數據，台灣的措施為盟邦帶來相對高的人均國民生產毛額（GDP），例如帛琉達1萬2922美元，反觀索羅門群島僅2205美元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法