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    李雪主無故消失逾1年 南韓國情院：為了成全「她」

    北韓領導人金正恩與夫人李雪主。（法新社）

    北韓領導人金正恩與夫人李雪主。（法新社）

    2025/02/25 22:55

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩的夫人李雪主，已經有1年2個月的時間，沒在公開場合露過面。對此，南韓國情院表示，李雪主的身邊並沒有「異常徵兆」，所以猜測此舉是要拉抬女兒金主愛的光環。

    韓媒《中央日報》報導，南韓統一部透露，李雪主最後一次的公開活動，是2024年1月1日與金正恩、金主愛，一起出席新年相關的慶祝活動。南韓當局分析，由於李雪主的身分並沒有出現變動，因此李雪主不是刻意不出面，而是北韓當局故意要「隱藏李雪主」。

    同時，知情人士還提到，李雪主也不是因為懷孕或分娩，而不出席公開活動。由於李雪主除了生下金主愛之外，也替金正恩生下了接班的兒子，因此只要不發生重大變故，李雪主的地位是不會動搖的。

    專家解釋，北韓此舉「冷凍」李雪主，很有可能是為了金主愛，以金主愛作為宣傳手段，不但能凸顯金正恩的慈父形象，也可以向北韓人民建立穩固的君權。另外，李雪主最後一次公開露面時，金正恩旁邊站的是金主愛，且金主愛也是挽著金正恩的手入場。

    李雪主（左起）、金主愛、金正恩，去年1月1日一起參加新年活動。（美聯社）

    李雪主（左起）、金主愛、金正恩，去年1月1日一起參加新年活動。（美聯社）

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