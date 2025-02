疑窺探對台政策 中國駭客入侵美共和黨郵件系統

美國共和黨全國委員會籌備全國代表大會期間,遭中國政府相關駭客入侵內部郵件系統。(路透;本報合成)

2025/02/25 20:35

〔編譯陳成良/綜合報導〕《華爾街日報》24日報導,美國共和黨全國委員會(RNC)去年籌備全國代表大會期間,遭中國政府相關駭客長期入侵內部郵件系統,此事近日才被新書披露。據知情人士透露,微軟去年七月初、共和黨全國代表大會在密爾瓦基舉行前夕,主動聯絡該黨,警告駭客已持續數月潛入其電郵系統,而黨方高層最終決定不向聯邦調查局(FBI)通報此事。

知情人士表示,RNC官員認為駭客主要意圖,在於窺探共和黨計劃如何在黨綱中處理台灣議題。2016年,共和黨60頁的黨綱中曾呼籲與台灣簽署自由貿易協定;但2024年僅16頁的精簡版黨綱中,台灣完全未被提到。

這此事件首次由政治新聞網站《Politico》資深記者艾森斯塔特(Alex Isenstadt)即將出版的新書《復仇:川普重返白宮的幕後歷程》(Revenge: The Inside Story of Trump's Return to Power)披露,《華爾街日報》已取得並核實部分內容。

據悉,RNC高層及川普總統競選團隊的聯合競選經理拉奇維塔(Chris LaCivita)在得知入侵後,決定不將此事通報FBI,主要擔憂相關資訊會被洩漏給媒體。RNC得知此事的時間點,緊接在川普於賓州巴特勒市競選集會遭刺客攻擊之前。

微軟與RNC均拒絕對此事置評。中國駐美國大使館發言人劉鵬宇則回應:「中國堅決反對並打擊一切形式的網路攻擊與竊密行為。」

消息人士表示,目前尚不清楚此次入侵的範圍及被存取的郵件數量。近年來,美國曾多次指控中國駭客發動多項網路間諜攻擊,包括入侵美國電信系統,竊聽特定目標(包括川普本人)的通話內容。值得注意的是,此事件與伊朗特務入侵川普競選團隊的攻擊幾乎同時發生。後者成功竊取文件並試圖將其散布給美國新聞機構,但多數記者拒絕發表這些文件。

美國情報官員指出,中國政府支持的駭客數十年來持續以民主黨和共和黨總統競選活動為目標,視其內部通訊為寶貴情報來源,可洞悉未來政府的政策走向及人事安排。

曾在拜登政府任內擔任美國情報界網路安全高層的加蘭特(Laura Galante)表示,「入侵政黨委員會能讓對手掌握關鍵政治人物之間的關係網絡,並可能捕捉到政策轉變或思維演進的線索。」

據報導,過去案例顯示,2008年北京駭客曾成功入侵民主黨歐巴馬和共和黨麥肯(McCain)總統競選團隊;2016年,俄羅斯駭客則入侵民主黨全國委員會及希拉蕊(Hillary Clinton)競選團隊經理的郵件系統,並將竊取的內容武器化,意圖打擊希拉蕊並提升川普的選情。

