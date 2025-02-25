川普預告數週內停火！與馬克宏會面曝俄烏「終局博弈」

美國總統川普與法國總統馬克宏（左）24日在白宮橢圓辦公室會面。（法新社）

2025/02/25 19:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰爭屆滿三週年之際，美國總統川普25日於白宮接見法國總統馬克宏，上演一場既充滿戲劇性又暗藏分歧的「終局博弈」。雙方在會談中分別表達了對停火進程與和平協議的期待與疑慮，但在如何落實安全保障、經濟補償以及對俄態度上，卻呈現出顯著不同路線，映射出美歐戰略思維的深層裂痕。

與此同時，普廷在同日的電視訪問中釋出訊號，稱「不排除歐洲參與和談」，此舉被視為對川普維和構想的回應。此外，英國首相施凱爾預計將於本週訪美，歐洲各國正密切觀察美國是否進一步調整對烏軍援政策。這場白宮外交博弈，無疑已成為檢視「川普主義」如何重塑全球秩序的重要指標。

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川普在聯合記者會上直言，俄烏衝突已進入「終局階段」（endgame），並宣稱與俄羅斯總統普廷已有「具建設性的對話」，認為普廷真心欲達成協議，預告戰火或可在數週內停息。

《美聯社》指出，川普政府正積極推動歐洲維和部隊進駐烏克蘭的方案，川普本人甚至不排除親赴莫斯科簽署停火文件。與此同時，馬克宏則以「侵略者」定性俄羅斯，強調和平協議必須分階段推進：「先停火、再查核、最終簽署具約束力的安全保障協議，絕不能以犧牲烏克蘭主權作代價。」

據《衛報》報導，兩人甚至在橢圓辦公室內，就歐洲援助烏克蘭資金來源等細節短暫交鋒，突顯出美歐在如何面對俄羅斯問題上的根本分歧。

川普政府高調宣稱，一項「礦產收益共享協議」已接近完成，計劃要求烏克蘭以價值5000億美元（約新台幣16.4兆元）的鋰、鈷礦開採權，來抵償美國自前政府起對基輔提供的高達1800億美元軍援。《路透》指出，此舉意味著要求烏克蘭承擔極高的經濟代價，因而遭到烏克蘭總統澤倫斯基，以「缺乏安全保證」為由堅決拒絕。

針對協議中的安全機制，川普僅含糊表示「歐洲將承擔防衛責任」，並未明確點出美國的角色；一位不具名法國官員透露，美方希望協議中排除「自動參戰條款」，而當被問及領土問題時，川普以「拭目以待」作答，與馬克宏劃定「主權完整」的紅線形成鮮明對比。

儘管內部爭議不斷，馬克宏在接受福斯新聞（Fox News）專訪時仍預測，若能堅守原則，停火有可能在數週內達成，並呼籲川普儘速與澤倫斯基會面，尋求新契機。

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