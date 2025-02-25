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    紐時：美烏稀土礦產協議 已納入對烏克蘭較有利條款

    烏克蘭總統澤倫斯基（左）近日與美國總統川普爆發口水戰，但美烏稀土礦產協議仍接近完工。（法新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基（左）近日與美國總統川普爆發口水戰，但美烏稀土礦產協議仍接近完工。（法新社）

    2025/02/25 19:26

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕《紐約時報》指出，美國與烏克蘭正在談判一份稀土礦產協議，而一份日期標註為2月24日的草案中，已納入比先前草案中對烏克蘭更有利的條款，但仍不包括烏克蘭總統澤倫斯基堅持要求的安全保證。

    據報導，該份協議版本不再包含烏克蘭承諾讓與美國5000億美元的石油、天然氣、礦產等自然資源利潤的要求，也不需要針對美國未來提供的援助以1比2的利息返還。

    根據草案，烏克蘭之後從自然資源中獲取的利潤，基輔將放棄一半，這些利潤將歸入一個基金，美國將在基金中持有美國法律所允許的最大比例利潤，不一定是全部。在先前草案中，美國要求擁有該基金100％的利潤。

    此外，新協議草案也闡明該基金將把利潤再投資於烏克蘭，以吸引更多投資，但投入比例未知。然而，草案中並未納入烏克蘭要求的安全保證。白宮國家安全顧問瓦爾茲先前已對此解釋，即使沒有明確規定，但美國在烏克蘭擁有經濟利益，就足以斷了俄國未來的侵略企圖，「對烏克蘭而言，有什麼比與美國建立經濟夥伴關係更好的呢？」

    川普24日透露，烏克蘭總統澤倫斯基很快就會訪問白宮簽署協議，可能是本週或下週。同日稍早，烏克蘭副總理蒂芬尼希娜（Olha Stefanishyna）也在社群平台Ｘ發文道，烏美團隊正處於礦產協議談判的最後階段。

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