川普跪舔馬斯克腳趾？ 美國政府機關被駭播出AI假影片

美國總統川普（右）和政府效率部領導人馬斯克（左）在白宮橢圓形辦公室向記者談話。（彭博檔案照）

2025/02/25 18:34

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普上任後，率領政府效率部（DOGE）的馬斯克銜命大砍聯邦政府機構編制和開支的敏感時刻，住房與城市發展部（HUD）的華府總部辦公室電視系統，24日疑似遭駭客入侵，突然播出一段川普舔馬斯克腳趾的影片。但是這段影片顯然是利用人工智慧（AI）技術造假。

《紐約時報》、《美國國家廣播公司新聞網（NBC News）》報導，這段AI生成的造假影片，畫面上附上大大的字幕「真正的國王萬歲（Long Live the Real King）」，顯然意圖諷刺馬斯克和川普之間的權力關係。

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住房與城市發展部兩名員工向NBC證實，影片24日在總部辦公室內部電視螢幕上播出。NBC指出，內容類似的影片一週前就已在社群媒體廣為流傳，這些影片都中的馬斯克都是兩隻左腳，這是AI生成影像很典型的錯誤。

此事發生時間點，正值馬斯克受川普之命，負責削減聯邦政府開支、大砍公務員。就在2天前，馬斯克才要求聯邦政府員工，須以電子郵件回報上一週工作成果，並且暗示，若無法如期報告工作，則將被視為自動辭職。此外，馬斯克要求聯邦政府員工須回辦公室上班，而24日正是住房與城市發展部員工全面返回辦公室辦公的首日。

一名住房與城市發展部員工向NBC說，「員工視此為一種抵抗的跡象，帶來一些笑料」，另一名員工說，「大家都在聊這件事，一笑置之」。

政府效率部領導階層一時無法找出播放系統被駭的原因，只能先直接拔掉部分設備電源，阻止影片繼續播放。HUD發言人洛維特（Kasey Lovett）說，「這是又一次浪費納稅人資源，將對所有相關人員採取適當行動」。

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