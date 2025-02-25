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    菲再逮5名可疑間諜 主嫌為中國人

    菲律賓國家調查局最近再逮捕5名可疑間諜，其中3人為菲律賓籍，另2人為中國籍。（圖擷自NBI粉專）

    菲律賓國家調查局最近再逮捕5名可疑間諜，其中3人為菲律賓籍，另2人為中國籍。（圖擷自NBI粉專）

    2025/02/25 21:02

    〔中央社〕菲律賓國家調查局（NBI）最近再逮捕5名可疑間諜，其中3人為菲律賓籍，另2人為中國籍。他們涉嫌使用偽裝手機訊號基地台，在機敏部門周遭攔截及操控手機通訊。

    菲律賓國家調查局今天發布新聞稿稱，調查局於14日接獲軍方情報，得知有數輛可疑車輛使用「國際行動用戶識別碼截收器」（IMSI-Catcher），頻頻出現在大馬尼拉地區的軍營、警營及其他重要部門附近。

    「國際行動用戶識別碼截收器」被視為是一種間諜工具，可放在車上，偽裝成合法手機訊號基地台，蒐集特定範圍內所有的手機號碼，攔截及操控通訊，並跟蹤用戶位置。

    調查局幹員經過跟監及確認可疑訊號來源之後，於20日收網逮捕3名菲律賓籍嫌犯。

    菲籍嫌犯供稱，他們是被1名倪姓中國籍人士委託，開車經過三軍總部、空軍基地、警察總部、總統府，以及美國大使館。

    調查局幹員隨後前往倪嫌位於馬尼拉市的住所，將他和另一名鄭姓可疑同夥逮捕。

    倪嫌的妻子坦承家裡藏有數台「國際行動用戶識別碼截收器」及其他電子通訊設備，並主動交給調查局人員。

    調查局稱，5人正接受訊問，將被控告違反網路犯罪防治法以及從事間諜行動等罪名。

    隨著菲中南海緊張情勢持續加劇，菲律賓安全當局也加強監控可疑間諜活動。自今年1月以來，調查局至少逮捕了另外6名可疑中國籍間諜，他們被指非法蒐集軍事基地及其他敏感設施的地形與建築物資料。

    菲律賓安全部門與移民局稍早前警告，一些外國間諜在菲定居多年且組織家庭，已融入菲律賓社會，可能是潛伏者（sleepers），呼籲民眾發現可疑人士立即舉報。

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