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    機師飛行途中遭「狼蛛咬傷」嚴重過敏 西班牙客機驚險降落

    西班牙國家航空公司「伊比利亞航空」（Iberia）日前發生一起空中驚魂，一名機師在飛行途中，突然遭到一隻潛伏在機艙中的有毒狼蛛咬傷。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，）

    西班牙國家航空公司「伊比利亞航空」（Iberia）日前發生一起空中驚魂，一名機師在飛行途中，突然遭到一隻潛伏在機艙中的有毒狼蛛咬傷。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，）

    2025/02/25 17:25

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕西班牙國家航空公司「伊比利亞航空」（Iberia）日前發生一起空中驚魂，機師在飛行途中突然遭到一隻潛伏於機艙的有毒狼蛛咬傷，瞬間發生嚴重過敏反應，立即在機上接受緊急治療。所幸這架客機順利在馬德里（Madrid）機場降落，但該航班最終因消毒作業延誤了近3小時。

    綜合外媒報導，這起事件發生在21日下午，伊比利亞航空一架空中巴士A320客機、編號IB754的航班，當天預計從德國杜塞道夫（Düsseldorf）飛往西班牙馬德里。然而飛行過程中，一名機師坐在駕駛艙的座位時卻突然出現嚴重過敏反應，經檢查，發現是這名是遭一隻藏在機艙內的有毒狼蛛咬傷。

    遭咬傷的機師，事後被機組人員使用急救箱裡的皮質類固醇緊急治療。儘管事發突然，所幸這架客機最終仍順利降落在馬德里機場，也因為機組人員應對得宜，讓機上乘客在2多個小時的飛行過程中，不知道機艙內發生了「蟲蟲危機」，直到降落後都並未造成恐慌。

    機組人員推測，這隻有毒狼蛛可能是客機留在摩洛哥卡薩布蘭卡市（Casablanca）時，透過乘客行李偷偷爬進機艙。另外，為了避免再有類似情況發生，馬德里機場的專業團隊對這架客機進行消毒作業，以燻蒸方式來撲滅害蟲，導致航班延誤3小時，不過待所有消毒步驟後，現場作業員仍未找到那隻狼蛛。

    伊比利亞航空則表示，目前受害機師情況良好，沒有因為這起事件受到長期性的健康影響。此外，這並非第一起因蜘蛛造成航班混亂的事件，去年土耳其警方在伊斯坦堡機場逮捕一名男子，對方試圖將1500隻有毒蜘蛛和蠍子走私出境。

    所幸這架客機順利在馬德里（Madrid）機場降落，但該航班最終因消毒作業延誤了近3小時。（資料照，路透）

    所幸這架客機順利在馬德里（Madrid）機場降落，但該航班最終因消毒作業延誤了近3小時。（資料照，路透）

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