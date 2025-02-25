川普可能「友中敵台」？ 美聯社：烏俄情況套用台海過於簡化

川普翻轉美國對烏俄戰爭的立場，讓外界質疑他也可能轉變美國對台海的立場。（法新社）

2025/02/25 16:08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普在調停烏俄戰爭時，調轉拜登政府路線轉向「近俄遠烏」，各界擔憂他也會在台海兩岸問題上「友中敵台」。不過，《美聯社》25日引述專家指出，美方在烏克蘭問題上態度驟變，是基於美國在太平洋有優先事務，直接將烏俄情況套用在台海局勢上，未免「過於簡化」。

川普上任首月即著手處理烏俄僵局，但他在與俄國總統普廷談話後，出人意料地錯誤聲稱烏國「本不該讓戰爭發生」，甚至質疑烏國總統澤倫斯基政府的合法性。美國也開始與俄國直接會談，並發表與克宮非常相似的立場，顛覆美國長期以來針對俄侵烏而孤立俄國的立場。

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如同莫斯科聲稱烏國是俄國合法領土，中國也聲稱台灣是其領土，且不排除武力奪台。川普對烏俄局勢態度驟變，不免讓人質疑其對台海問題的立場。

華府智庫「全球台灣研究中心」執行長蕭良其（Russell Hsiao）指出，川普21日看似收回他先前錯誤指責烏國挑起戰端的言論，但川普政府對烏俄戰爭的政策突然改變，可 能會讓台灣一些人質疑「美國是否也可能突然停止幫助（台灣）」。

不過，蕭良其又表示，雖然北京肯定會密切關注川普的言論，但不太可能倉促行動，「我不認為習近平會僅因川普對烏克蘭採取某種行動，就魯莽地做出結論，認為他將對 台灣問題做出同樣的事。川普太難預測了」。

在美國前總統歐巴馬政府任內，擔任國家安全會議與國務院高階官員的紐約智庫「亞洲社會政策研究所」副主任羅素（Daniel Russel）表示，川普政府的轉變將加強北京抹黑美國的行動，「北京對台灣的策略是凸顯美國不可靠，以及中國主導地位不可避免，川普已透過暗示，他對台灣的支持並非堅定不移，強化了這點」。

羅素表示，美國的亞洲盟友也可能重新思考他們對美國核保護傘的依賴。

然而，美國國防部長赫格塞斯本月稍早在布魯塞爾與北約組織（NATO）盟國會面時強調，如果美國收回對烏國的支持，將把重點放在亞太地區，並把歐洲的防務交給歐洲國家負責，「在太平洋的嚇阻效果，真的只能由美國領導」。

幾日後，美國國務卿魯比歐趁慕尼黑安全會議之便，與日本和南韓外交部長會面後發表聯合聲明，強調「維護台灣海峽和平與穩定的重要性，是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素」。

英國智庫「國際戰略研究所」中國安全與國防政策資深研究員溫玫雅（Meia Nouwens）指出：「如果我是北京當局，我會最關注赫格塞斯關於美國為何改變支持烏國立場的說法。赫格塞斯說美國在其他地方也有優先事項，從北京的角度來看，我不認為這會讓人感到放心」。

溫玫雅說，美國在烏國議題上的立場轉變，將讓中國有機會宣揚美國是不可靠夥伴的訊息，但北京不太可能將華府似乎願意在烏國領土問題上讓步，解讀為美國對台灣落入中國手中持開放態度，「從更廣泛趨勢來看，美中未來走向不一定會改變。雙方都不希望放棄任何空間，都希望繼續沿著增強國力的軌跡前進」。

「澳洲戰略政策研究所」資深國防分析師葛蘭姆（Euan Graham）也指出，在川普首次執政的頭幾個月，曾有人擔心他可能更往中國靠攏，但實際上他採取比一些美國前總統更強硬的做法。

他強調，雖然所有美國盟友都應該對川普政府放棄烏國並願意與普廷打交道感到憂心，但將川普政府對烏俄問題的立場套用在中國與台灣局勢上，未免「過於簡化」。

葛蘭姆說，美國政府更有可能試圖將烏國問題變成歐洲問題，從而擺脫該問題，以便以相對強化的立場面對中國，「我認為這是危險的做法，因為這開創危險的前例，但這不太可能在中國問題上重演」。

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