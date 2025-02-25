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    印尼亞齊省判2同性戀者公開鞭刑 引人權爭議

    印尼亞齊省法院裁定兩名男子因同性性行為違法，判處公開鞭刑；圖為亞齊省執行鞭刑的場景，非新聞當事人。（法新社資料照）

    印尼亞齊省法院裁定兩名男子因同性性行為違法，判處公開鞭刑；圖為亞齊省執行鞭刑的場景，非新聞當事人。（法新社資料照）

    2025/02/25 16:40

    〔記者陳成良／綜合報導〕印尼亞齊省（Aceh）一所法院24日裁定兩名男子因同性性行為違法，判處公開鞭刑。該省以保守聞名，依據伊斯蘭律法（Sharia）治理，是印尼唯一將同性性行為列為犯罪的地區。

    據法新社報導，去年11月，亞齊省會班達亞齊（Banda Aceh）民眾突襲一處出租房，發現兩名當地大學男學生共處一室，隨後將二人移送伊斯蘭教法警察局，指控其發生性關係。班達亞齊伊斯蘭教法法院（Banda Aceh Sharia Court）經審理後，認定兩人犯下「liwath」（阿拉伯語，指同性性行為）。檢察官阿爾菲安（Alfian）表示：「首被告AI判處85鞭，次被告DA判處80鞭。」他解釋，AI因租房並主動發起行為，刑罰較重。

    亞齊省實施的公開鞭刑適用於多種罪行，包括賭博、飲酒與通姦。阿爾菲安透露，鞭刑執行可能安排在下月齋戒月（Ramadan）前後。人權團體批評此刑罰殘忍，但當地居民多表支持。2021年，一對同性伴侶也曾因類似罪名受鞭刑；今年1月，四名男子因網路賭博被公開鞭打，成為2025年首例。

    亞齊於2001年獲特殊自治權，開始施行伊斯蘭律法，旨在緩解長期分離主義衝突。作為全球穆斯林人口最多的國家，印尼其他地區並未將同性性行為入罪，凸顯亞齊的獨特性。

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